Harvard y la transición cubana: ¿cambiar el sistema o negociar con quienes lo destruyeron?

Los cubanos no aspiramos simplemente a que el castrismo sea más eficiente. Aspiramos a que Cuba deje de ser una dictadura y vuelva a ser una nación de ciudadanos libres.

Reconciliar no significa olvidar. Y mucho menos significa entregar a los responsables del antiguo poder la capacidad de decidir cómo será juzgado el pasado

Houston/El reciente informe del Grupo de Trabajo sobre el Futuro de Cuba, vinculado al Programa de Estudios de Cuba de Harvard, merece ser leído con atención. No es un documento menor. Harvard reconoce la profundidad de la crisis cubana y plantea que no existe una salida a la tragedia nacional sin cambios políticos inmediatos. El texto reclama la liberación de los presos políticos, la despenalización de la protesta, mayores libertades, una futura Asamblea Constituyente, pluralismo político y una economía de mercado que reconozca la propiedad privada.

Hay, por tanto, elementos positivos y propuestas que muchos cubanos hemos defendido durante décadas.

Pero precisamente por eso el documento obliga a formular una pregunta mucho más incómoda: ¿hacia dónde conduce realmente la ruta de transición que propone Harvard?

El punto más delicado aparece cuando el informe sostiene que las autoridades cubanas actuales deben asumir un papel de liderazgo y actuar como facilitadoras del proceso de transición. Es decir, quienes han controlado el Estado, las instituciones, la justicia, las fuerzas de seguridad y el Partido Comunista durante décadas serían llamados a participar en la conducción inicial del cambio.

Los cubanos no hemos luchado durante décadas solamente para cambiar las reglas económicas. Hemos reclamado libertad, justicia y dignidad

Y aquí comienza nuestra discrepancia.

Los cubanos no hemos luchado durante décadas solamente para cambiar las reglas económicas. Hemos reclamado libertad, justicia y dignidad.

No queremos simplemente que quienes destruyeron el país administren mejor su reconstrucción.

No queremos una economía más eficiente bajo los mismos mecanismos de poder.

No queremos que quienes encarcelaron opositores, reprimieron manifestaciones, obligaron al exilio a cientos de miles de compatriotas y controlaron durante décadas la vida política nacional se conviertan, de repente, en los principales arquitectos de la transición.

La reconciliación nacional es necesaria. La impunidad, no.

Una Cuba democrática tendrá que reconciliarse consigo misma. Tendrá que convivir con personas que ayer estuvieron dentro del sistema y mañana podrían defender la democracia. Eso es inevitable. Pero reconciliar no significa olvidar. Y mucho menos significa entregar a los responsables del antiguo poder la capacidad de decidir cómo será juzgado el pasado.

El informe de Harvard habla de amnistía para los presos políticos y de una transición pacífica. Eso merece reconocimiento. Pero una transición verdaderamente democrática necesita responder también otra pregunta: ¿qué ocurrirá con quienes fueron responsables de la represión y de las violaciones de derechos humanos?

Porque una cosa es incorporar a la reconstrucción nacional a funcionarios que acepten las reglas democráticas. Otra muy distinta es preservar el poder de la cúpula responsable de la tragedia nacional bajo una nueva apariencia institucional. Ahí está el límite que, a mi juicio, el documento no resuelve satisfactoriamente.

Una transición no consiste únicamente en determinar hacia dónde queremos llegar. Consiste, sobre todo, en determinar quién conduce el camino

Harvard acierta al señalar que Cuba necesita una transformación política, económica e institucional. También acierta al reconocer el papel que deberán desempeñar la sociedad civil y la diáspora y al imaginar una futura economía abierta a la propiedad privada y al mercado. Pero el destino puede ser correcto y el camino, peligroso.

Porque una transición no consiste únicamente en determinar hacia dónde queremos llegar. Consiste, sobre todo, en determinar quién conduce el camino, bajo qué reglas y con qué garantías de que el viejo poder no vuelva a convertirse en el nuevo poder.

Los cubanos necesitamos una transición pacífica, sí.

Necesitamos reconstruir las instituciones, sí.

Necesitamos recuperar la economía, atraer inversiones, incorporar a la diáspora y reconstruir hospitales, escuelas, carreteras y el sistema eléctrico, también.

Pero necesitamos algo más profundo: justicia, verdad, instituciones independientes, elecciones libres y garantías de que nunca más una élite política pueda apropiarse del Estado y de la nación.

Harvard nos coloca ante un debate que Cuba no puede evitar. ¿Debe la transición hacerse con quienes todavía controlan el poder o debe comenzar con la transferencia efectiva del poder hacia instituciones democráticas provisionales y legítimas?

Esa no es una diferencia menor.

Es probablemente la cuestión fundamental de la transición cubana.

Porque los cubanos no aspiramos simplemente a que el castrismo sea más eficiente. Aspiramos a que Cuba deje de ser una dictadura y vuelva a ser una nación de ciudadanos libres. Y para alcanzar esa Cuba, la reconciliación será indispensable.

Pero la reconciliación sin justicia puede convertirse en impunidad; y la transición sin una ruptura clara con el monopolio del poder puede convertirse simplemente en la continuidad del mismo poder con otro rostro.

Ese es el debate que el informe de Harvard abre. Y ese debate, por doloroso que sea, pertenece fundamentalmente a los cubanos.