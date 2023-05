Seguridad en Internet: ¿Cómo protegerse de los piratas informáticos?

En estos días, no importa a dónde vayas, puedes acceder a Internet desde tus dispositivos. Ya sea que estés en una biblioteca pública, una cafetería o un hotel, Internet está disponible en todas partes. Y aunque esto puede parecer una excelente manera de mantenerse conectado, al mismo tiempo invita a los piratas informáticos a robar tus datos valiosos.

Sin embargo, para protegerse de delincuentes como estos, puedes tomar algunas medidas de precaución. En este artículo, te guiaremos a través de algunos de los pasos esenciales a través de los cuales puedes asegurar tu conexión y dispositivos.

La ciberseguridad se ha convertido en una necesidad del momento. Es igualmente importante para las empresas y los fines individuales. Incluso si tu negocio es a gran escala o si funciona a pequeña escala, aún necesita protección contra agentes maliciosos. Lo mismo ocurre con las conexiones residenciales. Si esto te ha mantenido despierto por la noche, ten la seguridad de que tenemos las soluciones adecuadas para ti.

Estas son algunas de las formas en que puede protegerse contra los piratas informáticos.

Conexión segura a Internet

Mientras buscamos una conexión a Internet, a menudo tenemos en cuenta el precio del paquete y la velocidad incluida en él, lo cual es bueno, pero una cosa que definitivamente debería ser un factor determinante en esta toma de decisiones es qué tan segura será la conexión. Literalmente, estás poniendo toda tu confianza en una empresa con tu valiosa información, en tal caso, no puedes correr ningún riesgo.

Por lo tanto, obtén una suscripción a un proveedor de servicios de Internet (ISP) como Optimum que garantice una seguridad absoluta. No tienes que preocuparte por ninguna violación o intercepción. Además, el proveedor se asegura de que sus datos permanezcan seguros.

Estamos seguros de que estás buscando un ISP como este. Deja de correr riesgos cuando se trata de tu seguridad cibernética, visita Optimum en Español y obtén un plan que se adapte perfectamente a las personas que priorizan su seguridad en línea.

Instalar antivirus o paquete de seguridad

Todavía nos sorprende cuando vemos personas que no instalan antivirus en sus dispositivos. Si también has estado descuidando este paso esencial, no esperes más e instala una suite de seguridad (antivirus) para asegurarte de que tus dispositivos no se infecten con ningún tipo de error.

Para esto, puedes consultar algunos de los nombres más conocidos en el mercado, como; Bitdefender Antivirus Plus, Webroot SecureAnywhere Antivirus, McAfee Antivirus Plus, Norton Antivirus Plus y muchos más.

Algunos incluso pueden ofrecer suscripciones gratuitas, mientras que otros pueden requerir la compra del software para desbloquear las funciones. Para obtener el mejor, tendrás que investigar un poco más por tu cuenta, pero los resultados valen la pena. Al final, debes saber que tu seguridad es lo primero y nunca debes ponerla en juego.

Instalar sólo aplicaciones de confianza

Mientras descargamos aplicaciones en nuestros teléfonos inteligentes, a veces nos dejamos llevar. Tantas aplicaciones aparentemente atractivas comienzan a llamar nuestra atención y, en el proceso, puedes ser víctima de estafas que pueden atraerte para que reveles tu información personal o infectes tu dispositivo móvil con virus para robar todos los datos.

Algunas personas desarrollan "aplicaciones" que parecen legítimas para una persona normal, sin embargo, en realidad contienen malware. Es por eso que debes mantener los ojos abiertos mientras descargas una aplicación que ha sido desarrollada por una empresa desconocida al azar.

Sólo confía en los que han recibido buenas calificaciones y publicados por fuentes confiables. Además, verifica la cantidad de descargas y lee las reseñas para asegurarte de que todo esté bien.

Ignorar correos electrónicos no deseados

Prácticamente todos los sitios web toman tu dirección de correo electrónico cuando los visitas. Si no es así, de cualquier otra manera, tu dirección de correo electrónico puede filtrarse y es probable que recibas correos electrónicos no deseados de terceros desconocidos.

Dichos correos electrónicos pueden contener archivos o enlaces que pueden usarse para piratear tu sistema, o algunos piratas informáticos expertos pueden incluso enviar correos electrónicos que son maliciosos de una manera que con solo hacer clic en el correo electrónico, tu sistema será pirateado de inmediato.

Las carpetas de spam de la bandeja de entrada se han vuelto conscientes de tales actividades y te advierten con un mensaje, sin embargo, todavía hay ciertos correos electrónicos de phishing que parecen haber sido enviados por un remitente confiable, mientras que en realidad se usan para infectar tu sistema con virus.

Por lo tanto, es muy importante que nunca hagas clic en ningún correo electrónico que parezca sospechoso. Tienes que estar alerta. Elimina cualquier correo electrónico que parezca dudoso.

Autenticación de dos factores

La autenticación de dos factores agrega una capa adicional de seguridad a tus cuentas en línea al requerir una segunda forma de verificación además de tu contraseña. Por lo general, esto implica usar algo que tienes, como un código enviado por mensaje de texto o generado por una aplicación de autenticación, además de algo que sabes (tu contraseña).

Al requerir este paso adicional, 2FA hace que sea mucho más difícil para los piratas informáticos que puedan haber obtenido tu contraseña a través de una violación de datos u otros medios para acceder a tu cuenta. Incluso si tienen tu contraseña, no podrán iniciar sesión sin tener acceso al segundo factor de autenticación.

Ideas concluyentes

La seguridad y la seguridad en Internet deben estar en tu mente en todo momento. Un paso en falso en la red mundial puede costarte mucho. Los piratas informáticos en estos días se han vuelto bastante inteligentes con sus tácticas y para mantenerte al día, debes seguir algunos pasos necesarios. Por lo tanto, recomendamos seguir los consejos que hemos mencionado anteriormente para salvarse de cualquier tipo de amenaza en línea y agentes peligrosos.