Me chocaron y mi caso migratorio está en trámite: ¿puedo reclamar en Florida?

El miedo a llamar la atención lleva a muchos recién llegados a quedarse callados después de un accidente. Abogados de lesiones personales en Miami explican qué mira realmente un reclamo y en qué puntos conviene tener cuidado.

Piense en alguien que llegó a Hialeah hace un año. Tiene un caso migratorio abierto, trabaja donde puede y maneja un carro prestado para llegar al trabajo. Una tarde, otro chofer se pasa una luz roja en la calle 49 y lo impacta de lado. Le duele el cuello y tiene la mano hinchada. Pero lo primero que piensa no es en el médico. Lo que piensa es: "Si llamo a la policía, ¿me meto en un problema?"

Esa duda se repite cada semana en el sur de la Florida. Muchas personas en esa situación esperan semanas antes de pedir ayuda, o nunca la piden. Cuando por fin consultan, a veces ya perdieron pruebas, plazos o beneficios que pudieron haber usado.

Lo que pregunta un reclamo y lo que no

Un reclamo por lesiones tras un accidente de tránsito en Florida gira, en general, alrededor de dos preguntas. ¿Quién causó el choque? ¿Qué daño sufrió usted? Las facturas médicas, los días sin trabajar, el dolor y el carro dañado forman parte de esa segunda pregunta.

El estatus migratorio no es uno de los requisitos para presentar el reclamo. Una persona con parole, con asilo en trámite o con una cita pendiente en inmigración puede haber sufrido una lesión igual que cualquier otra. Los abogados del bufete insisten en algo, eso sí: cada caso tiene detalles propios, y lo que aplica a un vecino no necesariamente aplica a usted.

Primero, el médico

Muchos recién llegados evitan el hospital por miedo o por el costo. Ese suele ser el error más caro.

Las salas de emergencia en Estados Unidos están obligadas por ley federal a evaluar y estabilizar a cualquier persona que llegue con una emergencia, sin importar su estatus. En Florida, desde 2023, algunos hospitales incluyen en el formulario de admisión una pregunta sobre la situación migratoria. La ley establece que el paciente puede no responderla y que su respuesta no afecta la atención que recibe.

Hay otra razón para no esperar. El seguro PIP de Florida, el seguro "sin culpa" que paga parte de los gastos médicos sin importar quién causó el choque, exige recibir atención inicial dentro de los 14 días posteriores al accidente. Si pasa ese plazo, ese beneficio se puede perder.

El seguro, aunque usted no tenga carro

Mucha gente da por hecho que, si el carro no es suyo, no tiene seguro que la cubra. No siempre es así.

Los abogados de accidentes de auto de Steinger, Greene & Feiner en Miami explican que la persona lesionada podría estar cubierta por el PIP de un familiar con quien vive, por el seguro del vehículo en el que iba o, si es residente de Florida y la atropellaron caminando o en bicicleta, por el seguro del carro que la golpeó. El orden exacto depende de cada situación. Por eso conviene revisarlo con alguien que conozca el sistema antes de dar por perdida esa ayuda.

La policía y el reporte

Desde el 1 de octubre de 2026, Florida ya no exige llamar a la policía en muchos choques menores con daños por debajo de 2,000 dólares. Pero cuando hay alguien herido o que se queja de dolor, cuando se sospecha que el otro chofer está bajo los efectos del alcohol o cuando el responsable se da a la fuga, el reporte policial sigue siendo necesario.

Para un reclamo, ese reporte suele ser una de las pruebas más útiles. Los abogados recomiendan, además, tomar fotos del lugar, de los carros y de las lesiones, y pedir el nombre y el teléfono de cualquier testigo. Esas fotos tomadas con el celular a veces pesan más de lo que la gente imagina.

Donde el estatus sí puede aparecer

Sería engañoso decir que la situación migratoria nunca importa. Hay puntos donde puede surgir:

La licencia de conducir. Florida no reconoce ciertas licencias de otros estados emitidas a personas sin estatus legal. Manejar sin licencia válida puede traer consecuencias propias, aparte del accidente.

Florida no reconoce ciertas licencias de otros estados emitidas a personas sin estatus legal. Manejar sin licencia válida puede traer consecuencias propias, aparte del accidente. Los salarios perdidos. Si el reclamo incluye ingresos que la persona dejó de ganar, la otra parte puede hacer preguntas sobre el trabajo y los permisos. Cómo se maneja eso depende mucho de los hechos.

Si el reclamo incluye ingresos que la persona dejó de ganar, la otra parte puede hacer preguntas sobre el trabajo y los permisos. Cómo se maneja eso depende mucho de los hechos. Las citas y los viajes. Un caso que llega a los tribunales puede requerir presencia en declaraciones o audiencias. Eso hay que coordinarlo con su situación migratoria.

Por eso, los abogados de lesiones suelen recomendar que la persona también consulte a un abogado de inmigración. Son dos áreas distintas, y cada una necesita su propio especialista.

Los plazos no esperan

Mientras alguien decide si se atreve a reclamar, el tiempo corre. En Florida, el plazo general para presentar una demanda por negligencia es de dos años desde el accidente. Y si se determina que la persona lesionada tuvo más del 50 % de la culpa, en general no puede recuperar compensación del otro conductor.

Lo que un cliente le cuenta a su abogado está protegido por la confidencialidad profesional. Esa conversación sirve para entender qué opciones existen, no para exponer a nadie.

Cuidado con los "gestores"

En el sur de la Florida abundan personas que aparecen después de un accidente con soluciones rápidas: alguien que llama al herido, un "conocido" que lo lleva a una clínica, un intermediario que promete arreglarlo todo, incluido el tema migratorio. Ofrecer servicios legales de esa manera puede ser ilegal en Florida.

Los abogados recomiendan desconfiar de cualquiera que garantice resultados o pida firmar papeles sin explicarlos. Un abogado con licencia en Florida aparece en el directorio público de The Florida Bar, y verificarlo toma un par de minutos.

Hablar a tiempo

El miedo es comprensible, sobre todo para quien viene de un país donde acercarse a las autoridades rara vez trae algo bueno. Pero quedarse callado después de un choque también tiene un costo: facturas que nadie paga, lesiones que empeoran y plazos que vencen.

Para muchas familias cubanas en Miami, una conversación en su propio idioma con alguien que conozca el sistema es el primer paso para entender sus opciones. Cada caso es diferente. Saber qué derechos podrían aplicar al suyo es mejor que suponer que no tiene ninguno.