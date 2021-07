Ten en cuenta estas pautas a la hora de elegir una web de citas

El mercado actual de páginas o aplicaciones para citas es muy amplio. Existen webs de todo tipo, color y forma. Algunas son muy específicas –para ligar con millonarios, eslavas, gente de más de 50, etc.– y otras más extensas, para personas que buscan relaciones heterosexuales, homosexuales, poliamorosas, para toda la vida o para un rato.

Si bien hace unos años eran una minoría las personas que buscaban pareja a través de internet, en la actualidad nos referimos a esta forma de ligar como la predominante en la mayoría de países. Hace mucho tiempo que no se habla de que es el futuro del amor, porque es el presente.

Seguro que conoces a un buen número de parejas que se han formado gracias a la red de redes. Con tanta variedad de webs, seguro que te has preguntado cuál elegir y por dónde empezar. En este caso, puedes utilizar sitios como comparasitiosdecitas, porque te ayudan a tener una primera impresión. A continuación, te daremos algunas claves que también te ayudarán a elegir.

Piensa en cuál es tu objetivo final

Cada web, como hemos dicho, es distinta. Hay algunas que son gratis y otras que tienes que pagar por todo. Hay algunas que están presentes en casi todos los países del mundo y otras que apenas las conocen. Por eso es primordial que antes de inscribirte en ninguna de ellas, pienses qué quieres: una relación homosexual, heterosexual, poliamorosa, con personas en tu país o fuera, pagando o sin pagar... Las posibilidades son variadas; lo mejor es que te hagas una lista y de ahí elijas.

Grupo de edad

Si te fijas en el tipo de personas que hay en las páginas webs de citas te darás cuenta de que no es un abanico amplio, o hay más gente joven o la hay de más edad. Lo mejor es que estés inscrito en aquellas cuyos miembros tienen la edad que te interesa para quedar con ellos. Ten en cuenta que quedar con personas mayores que tú o mucho menores no te garantiza el éxito. Hay personas a las que les atraen personas con mucha diferencia de edad y otras que no. Ten en cuenta que también las aficiones, el tipo de música, las adicciones como el tabaco o las ganas de fiesta varían con la edad.

Estilo de relación

Una de las decisiones que primero tenemos que tomar es qué tipo de relación buscamos, si se trata de algo esporádico o buscamos a alguien que esté con nosotros en las buenas y en las malas y si puede ser por bastante tiempo. Caer en la web equivocada puede hacer que la experiencia global no sea la esperada. Si tienes claro que buscas algo serio revisa qué webs y apps ofrecen este tipo de relaciones, y lo mismo si buscas algo menos relevante. Encontrar a personas que buscan lo mismo que tú ayuda mucho a conseguirlo.

Sitios nicho

Como ya hemos comentado, existen infinidad de webs de dedicadas al amor online y más existirán en el futuro. Por eso te recomendamos que pruebes con páginas donde puedas compartir aficiones: deporte, música, arte. Disfruta por el mero hecho de compartir información, conocimiento y diversión con otras personas. La cita ya llegará, pero disfruta del proceso, no metas prisa, cada persona lleva su ritmo. Lo mismo con una persona quedas en una semana que con otra tardas dos meses. Intenta encontrar el punto o puntos en común con tus citas para que sea más fácil romper el hielo.

Con todas las webs de citas que existen sabemos que es complicado elegir una. Tómate tu tiempo, relájate y, como hemos dicho, disfruta del proceso. Si ves que esa web no te convence, siempre puedes cambiarte a otra.