Lo que no debes hacer en un sitio de citas

Los sitios de citas son una excelente forma e encontrar con quien salir e incluso al amor de tu vida. Sin embargo, aunque el online dating facilita el romance, al momento de las citas, se pueden cometer algunos errores, a continuación, te contamos algunos de los más frecuentes para que los evites.

Mentir

Muchas personas toman las citas en línea como una oportunidad de mentir respecto a quienes son realmente, sin embargo, esto es un error. Es normal y conveniente que elijas la foto con tu mejor ángulo, pero no editarla o subir una foto de alguien diferente a ti. Además, si mientes sobre datos como tu edad, gustos, hábitos, etc., las webs trabajan con un algoritmo que busca compatibilidad, de manera que te cruzaran con las personas equivocadas. Aunque estos sitios webs te dan la oportunidad de enfocarte es tus aspectos positivos y resaltar tus virtudes y esto no está mal, debes mantenerte fiel a quien eres. Recuerda que, si hay conexión, seguro querrás llevar el encuentro fuera de internet o hacer videochats y si has mentido sobre quien eres esto no será posible.

Ser demasiado agresivo

A pesar de que se traten de citas online si quieres buenos resultados debes ir despacio. Es importante que seas honesto en lo que quieres, digas lo que buscas y tus intenciones, pero debes comunicarlo a la otra persona de la mejor manera y ser asertivo, evita ser rudo con el otro al momento de decirle lo que deseas. De igual forma, aunque estés cansado o hayas tenido un mal día evita ser demasiado personal con alguien que acabas de conocer, quejarte demasiado o ser despectivo sobre las citas en línea, esto solo dará una mala impresión sobre ti.

Hacer un perfil en blanco

Si vas a intentar con las citas en línea el perfil es fundamental, elegir la foto ideal, con algunas adicionales y completar toda la información es indispensable si quieres obtener buenos resultados. Las personas confían más en aquellos perfiles que comparten más información. Además, mientras más información compartas, más podrán conocer sobre ti las personas y tendrán certeza sobre si se sienten o no identificados, por lo que obtendrás mayores respuestas y contactos.

Por otro lado, estos sitos trabajan con algoritmos de compatibilidad, es decir, evalúan la información que compartes y la cruzan con otros para determinar si son afines o no. De esta manera, las recomendaciones que obtienes y los usuarios con los que te cruzan tienen cosas en común con lo que buscas y con quien eres. Así que, si dejas tu perfil en blanco la web no tendrá con que trabajar y tus contactos serán en vano.

Escribir sobre lo que NO estás buscando

Se ha observado que los enfoques positivos son los que obtienen mejores resultados dentro de los sitios de citas. Así que, en vez de escribir las cosas que no quieres conseguir concéntrate en las que sí te gustan y en lo que estás buscando en una pareja, esto te hará lucir más atractivo y seguro te ayudará a tener más contactos.

Iniciar una conversación con una palabra

Evita los clichés al momento de iniciar una conversación y olvídate del simple "hola" esto puede lucir arrogante ante los ojos del resto. Si alguien atrae tu atención puedes ayudarte de su perfil, donde encontrarás mucha información que puede servirte para romper el hielo.

No solo hay estrategias para encontrar seguidores en Instagram también las hay para hallar el amor en línea solo ten en cuenta estos consejos.