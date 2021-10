Los mejores cuentos para aprender inglés

Nunca es demasiado tarde o demasiado temprano para comenzar a aprender inglés. El inglés es un idioma universal, hablado en el mundo entero. El dominio del inglés ofrece infinitas ventajas. Cuanto más temprano se adquiera el idioma, mejor.

Hay muchas formas de aprender inglés. Hoy en día hay modernas soluciones digitales, como Busca Tu Profesor. Esta plataforma conecta a estudiantes con profesores particulares de inglés, entre otras asignaturas, en cuestión de minutos.

Pero no necesariamente tienes que contratar un tutor para que tus hijos aprendan inglés. Una de las mejores formas es a través de los cuentos.

Mejores cuentos para aprender inglés

Aprender inglés a través de cuentos es una forma genial de adquirir el idioma, especialmente para los más chicos. A continuación, te presentamos los cinco mejores cuentos para aprender inglés.

1. "The Princess and the Pea" (La princesa y el chícharo)

Escrito por Hans Christian Andersen en 1835, "La princesa y el chícharo" es un clásico cuento para niños, muy popular tanto en español como en inglés. Narra la historia de una mujer que demuestra que tiene sangre azul gracias a su increíble sensibilidad.

Es una historia sencilla, con una trama sin complicaciones y un vocabulario simple. Eso lo convierte en un candidato ideal para aprender inglés.

2. "Little Red Riding Hood" (Caperucita Roja)

"Caperucita Roja" es probablemente uno de los cuentos para niños mejor conocidos de todo el mundo. Existen distintas versiones de la historia en diferentes culturas, pero la de Charles Perrault, escrita en 1697, es la más famosa.

Cuenta la historia de una niña que aprende la importancia de no hablar con extraños. Su trama inmediatamente reconocible la hace ideal para aprender inglés, así como su vocabulario básico.

3. "The Frog Prince" (El príncipe rana)

Esta historia fue publicada por los hermanos Grimm en 1812, pero tiene raíces mucho más antiguas. Se dice que las primeras versiones datan del siglo XIII. La trama presenta a un apuesto príncipe convertido en rana por un hechizo.

El príncipe rana ayuda a una princesa malcriada a recuperar un objeto perdido, ganándose su amistad. En un momento dado, el príncipe es transformado por un beso de la princesa. Es un cuento simple y fácil de seguir, con un perfecto vocabulario para aprender inglés.

4. "Ali Baba and the Forty Thieves" (Alí Babá y los cuarenta ladrones)

"Alí Babá y los cuarenta ladrones" es quizás una de las historias más antiguas en esta lista. Fue incorporada a la clásica compilación de cuentos árabes "Las mil y una noches" en los 1700, aunque existía en la tradición oral desde siglos atrás.

Cuenta la historia de un humilde joven que se topa con el refugio secreto de un grupo de ladrones. Con la ayuda de la mujer que ama, logra quedarse con sus tesoros y salvar su vida. Es perfecto para aprender inglés por ser breve, conciso y con poca complejidad.

5. "The Tale of Peter Rabbit" (El cuento de Perico el conejo travieso o El cuento de Pedrito Conejo)

"The Tale of Peter Rabbit" fue publicado por Beatrix Potter en 1901. No se trata de una historia folclórica antigua, sino de un cuento original creado exclusivamente para niños.

Trata de un conejo travieso y desobediente llamado Peter Rabbit. Su tono, lenguaje y contenido lo hacen perfecto para enseñar inglés a niños pequeños.