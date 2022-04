¿Por qué necesito usar un decodificador VIN al comprar un automóvil?

Todos los automóviles producidos en fábricas tienen su propio número VIN de fábrica individual, cuyo sistema de designación puede diferir en diferentes países: fabricantes de vehículos. Nadie recuerda una combinación larga de letras y números, pero está estampada en ciertos lugares del cuerpo y se ingresa en el pasaporte técnico del automóvil. El número le permite sistematizar y facilitar el mantenimiento de registros estadísticos de transporte en el país, y también contribuye a la protección contra el robo y la falsificación de la producción. Contiene una gran cantidad de información que necesita ser descifrada. Esto se puede hacer rápidamente con el decodificador de VIN.

Para sistematizar la contabilidad de vehículos a escala internacional, existe una recomendación de un estándar único para la designación de números VIN de fabricantes estadounidenses, adoptado en EE UU y Canadá. Sin embargo, lejos de todos los fabricantes en varios países del mundo se adhieren a esta recomendación. La razón de esto puede ser que este consejo es opcional y cada planta individual tiene su propio historial de producción y cifrado de productos liberados.

El código VIN contiene varios datos, incluidos los datos técnicos del automóvil, información sobre el país y la empresa donde se produjo el automóvil, el tipo de carrocería, la gama de modelos, el año de fabricación del vehículo, así como los equipos del automóvil.

El número único de identificación de la máquina se puede aplicar en diferentes lugares de la carrocería y el chasis. Las siguientes áreas se aceptan como el lugar estándar de aplicación en la mayoría de las máquinas:

Pilar izquierdo del vehículo en la parte delantera de la carrocería

En el piso del asiento del pasajero

Cerca del parabrisas del coche

Debajo del capó en el lado del pasajero

Debajo de las cubiertas del maletero

Hay otros lugares donde se aplica el código VIN, sin embargo, es bastante difícil determinarlos todos, ya que el fabricante puede ocultarlos cuidadosamente. A menudo, el número de identificación se puede aplicar a una placa especial que se adjunta al cuerpo. Por lo general, el VIN se aplica mediante un método especial de grabación con láser. Esto es para que sea difícil de falsificar. Consiste en caracteres que se escriben en una o dos filas. Solo hay diecisiete de ellos y no debería haber espacios entre ellos. En los documentos técnicos, este cifrado siempre se indica en una sola línea y también sin espacios. El número puede consistir en diferentes combinaciones de letras latinas mayúsculas y números arábigos, sin embargo, los últimos 4 caracteres deben ser solo numéricos. Al mismo tiempo, el código no utiliza las letras del alfabeto latino O, Q e I, que pueden confundirse fácilmente con los números 0 y 1 al leer.

Ahora echemos un vistazo más de cerca a la información que contiene el VIN:

Los tres primeros caracteres indican el índice internacional del Estado fabricante

- el primer carácter define la ubicación geográfica del fabricante

- la segunda posición del código indica el país de fabricación de la máquina

- el tercer puesto se reserva para la designación del fabricante, cuya identificación la realiza la industria automotriz nacional

Los siguientes 6 caracteres describen la parte del código donde se cifra la información sobre las principales características de la máquina. Esto puede ser el tipo de cuerpo, los datos del sistema de seguridad, el motor, la transmisión y otras cosas. El carácter 9 suele servir como elemento de verificación necesario para detectar falsificaciones

La última parte del número VIN consta de 8 caracteres. Esta parte del código lleva información sobre el año de fabricación, el número o índice de la planta de montaje y taller, el número de serie del producto en la serie modelo o línea transportadora

Todos estos datos son muy voluminosos y son difíciles de descifrar. Para acelerar el análisis VIN, se utiliza un decodificador especial de VIN.

Al comprar un auto usado, siempre debe verificar toda la información sobre el vehículo comprado utilizando este sistema. Esto es necesario para comprender si el vendedor lo está engañando o no está de acuerdo con algo sobre el automóvil. Un buen decodificador de VIN le permite identificar completamente el automóvil y revelar un historial de funcionamiento completo y real. Esto es necesario para que tenga confianza en su compra y no reciba consecuencias negativas en el futuro.

Con este programa, puede conocer el historial completo de propiedad de automóviles. Es decir, estos son todos los datos que se relacionan con propietarios anteriores. Por ejemplo, el número de propietarios y el período de propiedad del vehículo para cada uno de ellos. También puede ser información de registro. Además, tal decodificador de VIN mostrará toda la información sobre los accidentes en los que ha estado el automóvil. Asimismo, este sistema describirá en detalle cada incidente y la naturaleza del daño. Puede averiguar, por ejemplo, que el automóvil se restauró después de un accidente grave y su funcionamiento posterior puede ser peligroso para la vida y la salud del nuevo propietario. O bien, el daño podría ser menor y, en este caso, solo debe prestar atención a las áreas dañadas para comprender qué problemas pueden surgir exactamente en el futuro.

El análisis del número VIN dará información, entre otras cosas, si el auto es robado o no. Si esto no se aclara en la etapa de compra, es posible que dicho vehículo simplemente le sea confiscado después de un tiempo. Además, un decodificador de VIN efectivo mostrará si el automóvil ha sido incautado o prohibido el registro. Al comprar un automóvil de este tipo, simplemente no podrá registrarlo.

Además, si utilizas el decodificador durante las compras de automóviles, podrás conocer su kilometraje real, así como si fue utilizado por un taxi o fue alquilado. Además, este programa le mostrará fotos de subastas y ventas pasadas, lo cual es muy útil, ya que le dará la oportunidad de ver cómo se veía el vehículo antes.

Todos estos datos serán increíblemente útiles a la hora de comprar coches usados. Verificar el VIN con un decodificador lo ayudará a protegerse de problemas en el futuro y le dará la oportunidad de comprar un automóvil realmente bueno que lo complacerá durante mucho tiempo.