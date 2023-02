¿Por qué tener en casa un servicio de TV por internet?

El servicio de TV por internet modificó para siempre la manera de ver películas y series. Descubre por qué vale la pena contar con uno.

Tres motivos por los que conviene contratar un servicio de TV por internet

Gracias a alternativas como el wifi y la fibra óptica, la manera de ver televisión se modificó para siempre. No solo se debió a una mejora en la calidad de imagen, sino por la diversidad de funciones que se pudo agregar. Es por eso que las empresas vieron la necesidad de ofrecer un servicio de TV por internet.

Hoy en día, es difícil no encontrar una compañía de telecomunicaciones que ofrezca un buen plan de internet que tenga incluido un servicio de televisión. Esto se debe a la gran demanda de los usuarios y a que las empresas tienen mayor facilidad para ofrecerlo, debido a los avances tecnológicos.

Si aún no has probado el servicio de TV por Internet tal vez no te has percatado de la cantidad de beneficios que te podrías estar perdiendo. ¡Conócelos en esta nota!

Con TV por internet, tu tienes el control total

La necesidad de que las programaciones de los canales se ajusten al nuevo ritmo de la vida de las personas fue un gran impulso para que la llegada de la TV en vivo por internet se hiciera realidad.

Ya son pocos los que pueden sentarse siempre a la misma hora y días en el sillón para ver sus programas favoritos. Esto provocó un descenso importante de televidentes y la búsqueda de los canales y cadenas de una alternativa para solucionar este enorme problema para ellos.

Por eso, ha sido tan importante la creación de la TV digital, tanto para los usuarios como para los empresarios, ya que de esta manera cada cliente puede ver lo que desea, cuando desea.

Con este formato, ya no es necesario esperar una hora específica para ver lo que quieres. Bien puedes retroceder en cualquier canal hasta encontrar aquello que te perdiste, o puedes simplemente pausar el contenido y continuar cuando estés libre. E incluso, si te gusta mucho y vas a querer verlo de nuevo, puedes grabar cualquier contenido de la programación.

El servicio de TV por internet pensado para cada cliente

Uno de los grandes beneficios de la TV en vivo por internet, es la manera de ver películas y series. Si bien en la antigüedad había alguna película doblada al español y querías verla en su idioma original, tenías la opción de poner SAP. El gran problema era que muchas veces no tenía incluido los subtítulos.

Gracias a la TV digital ahora es posible colocar en cualquier contenido el idioma que tu prefieras, asimismo con los subtítulos. Así se evita excluir a cualquier tipo de televidente, porque además se sumó el formato llamado closed caption. Para aquellas personas con alguna discapacidad visual, van a poder seguir cualquier trama, ya que incluyen descripciones de elementos no verbales y escenarios.

¿Qué ver y dónde?

Si tienes más de 30 años, te acordarás de aquellas guías de televisión donde venía la programación mensual de todos los canales. Debías revisar día por día, hora por hora, hasta encontrar aquello que querías ver.

Con el servicio de TV digital esos días quedaron atrás para siempre. Porque con simplemente entrar al menú, verás desplegado lo que emitirá en vivo cada canal. Incluso puedes programar para que se sintonice el contenido que deseas ver de manera automática o que se grabe, para poder verlo más adelante.

Dentro de esta grilla virtual, también suele estar incluido el acceso a otras plataformas de streaming, que ofrecen sus propios productos originales.

Así que si todavía estás inseguro o tienes dudas respecto a contratar un servicio de TV por internet, ten en cuenta todos los beneficios que puedes estar perdiéndote. Desde una calidad de imagen superior, hasta la posibilidad de ver tu contenido favorito cuando quieras y donde quieras.