¡Comunistas, a la oposición!

Invocar en vano el nombre de Fidel Castro como inspiración de sus reformas es olvidar que su primer aporte al marxismo-leninismo fue decretar la Ofensiva Revolucionaria de 1968.

La Habana/Nunca me permitieron ingresar al Partido Comunista, luego de cuatro procesos iniciados por haber sido elegido trabajador ejemplar. Demasiado autosuficiente, decían, hipercrítico, liberal, indisciplinado…

Si yo fuera militante de esa organización estaría ya entregando el carné (en caso de que no lo hubiera entregado antes). O, mejor que eso, estaría rescatando al partido de quienes lideran hoy la restauración. La restauración del capitalismo, del capitalismo sin democracia.

Decir que siguen siendo comunistas empeñados en construir el socialismo sería como si alguien que incluye carnes en sus tres comidas diarias pretende mostrarse como vegetariano. Negar que están obligados por las presiones que vienen de los Estados Unidos sería como si el supuesto vegetariano negara que su casero, con el que tiene impagables deudas, es el dueño de la carnicería de los bajos.

Decir que siguen siendo comunistas empeñados en construir el socialismo sería como si alguien que incluye carnes en sus tres comidas diarias pretende mostrarse como vegetariano

Invocar en vano el nombre de Fidel Castro como inspiración de sus reformas es olvidar que el primer aporte que hizo el comandante al marxismo-leninismo fue decretar la Ofensiva Revolucionaria de 1968 (de la que nunca se disculpó). “Crear riquezas con conciencia”, decía. Y luego, en medio de aquella rectificación de errores y tendencias negativas, postuló que “no se puede construir el socialismo con fórmulas capitalistas”.

¿Me estoy acordando de otro Fidel Castro? ¿Dónde queda ahora la "conceptualización del modelo"? ¿Qué hacemos con los lineamientos?

Si yo fuera comunista estaría pasando a la oposición, a la oposición revolucionaria frente a la restauración, porque esta agenda que dócilmente han aprobado miembros del Comité Central y parlamentarios de la Asamblea Nacional ha sido calcada, secuestrada, de los programas impulsados por quienes los comunistas han catalogado de enemigos a sueldo del imperialismo, con el agravante de excluir las propuestas políticas de decretar una amnistía a los presos políticos y escribir con el tintero de las leyes que nadie podrá ser perseguido por discrepar, que ser cubano significa ser un ciudadano libre.