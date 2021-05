Cigarrillos electrónicos con aroma a auténtico puro cubano

Seguro que mucha de la gente que no ha vapeao con un cigarrillo electrónico alguna vez se ha preguntado a qué sabe el vape. Y es que solo el hecho de ser una excelente alternativa al cigarro tradicional, con la ventaja de poder disfrutar un sinfín de aromas sin suponer un riesgo para la salud, hace imposible pasarlo desapercibido.

¿Qué hace tan atractivos los cigarros electrónicos?

Es un hecho que la industria del cigarro electrónico está experimentando un crecimiento notable, convirtiendo cada vez más los fumadores tradicionales en "vapeadores". Este dispositivo ofrece varias ventajas en comparación al cigarrillo clásico, tales como:

Los fumadores pueden elegir numerosas fragancias (incluyendo el aroma de un puro cubano), graduando el nivel de nicotina a consumir.

Los vapores emanados por la combustión del e-liquid reduce sustancialmente los riesgos a la salud por la combustión, ya que no contiene alquitrán. En caso de usar e-liquids sin nicotina, se reducen drásticamente los riesgos de salud en comparación a los cigarros tradicionales. Además, independientemente del grado de nicotina, no perjudica ni al fumador activo ni al pasivo.

Se puede recargar cuantas veces se desee.

Poseen diseños muy atractivos.

Son amigables con el medio ambiente, ya que no emanan humo.

Olvídate del mal aliento, ya que los cigarrillos electrónicos no afectan la salud bucal.

Preparando el aroma de un auténtico puro cubano

Los "vapeadores" ya pueden disfrutar de todo el aroma de un auténtico puro cubano de forma natural y sin aditivos, adquiriendo una esencia de tabaco natural la cual no contiene nicotina y, por ende, no pone en riesgo la salud. Vale destacar que este aroma es compatible con todos los cigarrillos electrónicos disponibles.

La preparación puede realizarse de muchas maneras, siempre y cuando el aroma se haya diluido en una base neutra antes de agregarlo al e-liquid. Por consiguiente, podrás experimentar varias combinaciones hasta lograr la más agradable. En pocas palabras, al estar experimentando combinaciones te sentirás como un auténtico alquimista.

No obstante, se recomienda usar una concentración que vaya del 1% al 5% en la totalidad del e-liquid. Esto significa que, por ejemplo, si fabricamos unos 10 ml la recomendación es que la base no pase de 10 gotas, ya que, si lo elaboramos muy intenso, el e-liquid quedará bastante aromático y muy probablemente perderá su gusto.

¿Cómo se fabrica el e-liquid para vapear?

Para fabricar el líquido electrónico se requiere de dos componentes fundamentales: la base (una combinación de glicerina y propilenglicol) y la esencia o aroma a consumir. De manera opcional, también se puede agregar nicotina. Es importante reseñar que, al momento de combinar los componentes, se recomienda el uso de guantes de látex, especialmente si se va a usar la nicotina.

Se debe añadir el aroma a la base. El aroma se agrega por gotas y dependiendo de la cantidad añadida, variará la intensidad del sabor en el e-líquido. Luego se deberá mezclar todo este compuesto y dejarlo macerar o reposar en un lugar oscuro por unos 5 a 7 días.

¿El vapear produce síntomas?

Aunque aún no se han determinado condiciones o sintomatologías en el tiempo, durante las primeras semanas de consumir cigarros electrónicos puede producir los siguientes síntomas adversos:

Irritación o resequedad en la garganta.

Posibles afecciones cutáneas (acné).

Espasmos y afecciones musculares.

Tos.

Posibles apariciones de llagas en la boca y la lengua.

Náusea, vómitos o diarrea.

Cansancio.

En algunas ocasiones, pérdida de peso.

Dependiendo de la condición de la persona, es posible que pueda producir dificultad para respirar y dolor en el pecho.

Vale reseñar que muchos de los síntomas anteriormente descritos se deben a que las personas han alterado los compuestos del e-líquido agregando otros químicos no recomendados, como lo es el THC. También está el hecho de que los aromas de canela y mentol debido a que requieren químicos adicionales para su preparación, suelen ser los más perjudiciales.

¿El cigarrillo electrónico puede producir cáncer?

Muchos científicos aún estudian las posibles afecciones que pueden producir los cigarros electrónicos a largo plazo. Sin embargo y debido a que estos dispositivos permiten controlar las dosis de nicotina, el vapor que produce este cigarrillo contiene niveles de toxicidad sustancialmente inferiores al humo de los cigarrillos tradicionales.

Cigarrillo electrónico como alternativa al cigarrillo tradicional

¿Es el cigarro electrónico la mejor solución para dejar de fumar? Aunque aún no hay un estudio que confirme esto, todo indica que es una buena alternativa para dejar de fumar, ya que, de manera paulatina, la persona puede ir disminuyendo la cantidad de nicotina sin sufrir de ansiedad. No obstante, en los últimos años, su uso se ha estado expandiendo hacia los más jóvenes y personas no fumadoras, razón por la cual ha encendido las alarmas principalmente en instituciones sanitarias y educativas.

Este hecho ha provocado la promulgación de medidas regulatorias que prohíben su consumo en escuelas, empresas, hospitales y otras organizaciones tanto públicas como privadas. También muchos sitios webs donde se venden estos dispositivos prohíben su venta a personas menores de 18 años.