Más de 50 obras de artistas cubanos se exhiben en el Museo Municipal de Albacete

La muestra propone un recorrido por la diversidad de estilos, lenguajes y temáticas que caracterizan la pintura cubana contemporánea.

Lugar: Museo Municipal de Albacete, Plaza del Altozano, s/n, Albacete, Castilla-La Mancha, España. Fecha de inicio: 08-10-2026, 10:30 am. Fecha de fin: 08-11-2026, 9:00 pm. Horario: De martes a domingo, de 10:30 am a 1:30 pm y de 5:00 pm a 9:00 pm. Lunes cerrado.

Albacete/El Museo Municipal de Albacete acoge la exposición Pintura cubana. Selección de maestros y alumnos, una muestra colectiva que reúne más de medio centenar de obras de 54 artistas de distintas generaciones, procedentes de las colecciones privadas Viñas-Quetglas. La exhibición, inaugurada el 8 de octubre y abierta al público hasta el 8 de noviembre, propone un recorrido por la diversidad de estilos, lenguajes y temáticas que caracterizan la pintura cubana contemporánea.

Entre los participantes figura la artista cubana Alicia de la Campa Pak, cuya obra Mercaderes y pregoneros, perteneciente a la colección Viñas-Gil, se exhibe por primera vez al público. La creadora celebró en sus redes sociales la inclusión de su trabajo en esta exposición, que representa una oportunidad para dar visibilidad en España a una amplia selección de artistas de la Isla.

Las piezas proceden de los fondos reunidos por los coleccionistas José Julián Viñas Picazo, natural de La Roda, en Albacete, y Bernardo Quetglas, de Mallorca. En particular, la colección Viñas-Gil, formada por Viñas Picazo junto a su esposa e hijos, ha sido presentada anteriormente en espacios culturales de la provincia, como el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y la Casa de la Cultura José Saramago.

Las obras seleccionadas también aparecen recogidas en dos ediciones impresas dedicadas a la pintura cubana, que documentan parte de este patrimonio artístico conservado en colecciones particulares españolas.

En el texto de presentación de la muestra, fechado en La Habana en julio de 2026, Meira Marrero Díaz destaca la capacidad de la pintura cubana para renovarse, incorporar influencias internacionales y trascender las fronteras geográficas de la Isla. La selección reúne tanto a creadores de amplia trayectoria como a representantes de generaciones más jóvenes, en una propuesta que pone de relieve la pluralidad de la producción artística cubana.

La exposición fue inaugurada con la presencia de la concejala de Cultura de Albacete, Elena Serrallé, y otros representantes del Gobierno municipal. Durante el acto, Serrallé destacó el valor del arte como vehículo de acercamiento entre Cuba y España y agradeció a los coleccionistas su contribución a la conservación y difusión de este patrimonio cultural.

Pintura cubana. Selección de maestros y alumnos permite descubrir la riqueza de una tradición pictórica marcada por la confluencia de influencias culturales, la experimentación formal y las distintas interpretaciones de la identidad nacional. Al mismo tiempo, ofrece una mirada al papel que desempeña el coleccionismo privado en la preservación y circulación internacional del arte cubano.