Ariel Orozco presenta ‘Syllabic’, una instalación performativa en Miami
Miami
Lugar: Trashroom Gallery, residencia artística en Desur, 223 East Flagler Street, Miami, Florida, Estados Unidos.
Fecha de inicio: 29-10-2026, 7:00 pm.
Fecha de fin: 29-10-2026, 10:00 pm.
Miami/El artista cubano Ariel Orozco (Sancti Spíritus, 1979) presenta Syllabic, una propuesta personal que combina performance e instalación en Trashroom Gallery, dentro del programa Residence at Desur. La actividad está abierta al público y constituye una nueva incursión del creador en el circuito artístico de Miami.
Con una práctica que transita entre la acción, la pintura, la fotografía, el vídeo y la instalación, Orozco ha desarrollado una obra conceptual que parte de gestos cotidianos, objetos comunes y situaciones aparentemente insignificantes. Sus intervenciones suelen alterar la percepción habitual de esos elementos para revelar relaciones inesperadas entre las personas, los espacios y los materiales.
Graduado del Instituto Superior de Arte de La Habana en 2005, el artista ha expuesto en galerías y museos de distintos países. Su trabajo forma parte de colecciones como la Jumex y la del Museo de Arte Moderno de México, así como de la colección Zabludowicz.
Entre sus proyectos más conocidos figura Yo paso por la ciudad y la ciudad pasa por mí (2005), una acción realizada en Ciudad de México durante la cual intercambió prendas de vestir con desconocidos, explorando las relaciones sociales y las diferencias económicas a través de un gesto sencillo.
Su reciente exposición Angles of Incredulity, presentada en el espacio Dimensions Variable de Miami, profundizó en cuestiones relacionadas con la percepción, la memoria y la fragilidad de las experiencias cotidianas.
Con Syllabic, Orozco regresa al formato performativo, uno de los territorios centrales de su trayectoria, en una presentación que propone al público acercarse a su particular manera de transformar las acciones y los objetos ordinarios en experiencias artísticas.