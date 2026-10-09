El Ballet Español de Cuba rinde homenaje a Manuel de Falla en el Teatro Nacional

La presentación forma parte de las Jornadas Culturales organizadas por la Embajada de España en Cuba con motivo de la Fiesta Nacional de ese país.

La Habana/El Ballet Español de Cuba presentará los días 10 y 11 de octubre el espectáculo Al compás de Manuel de Falla, una propuesta dedicada al célebre compositor español con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. Las funciones tendrán lugar en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, bajo la dirección artística y general del bailarín y coreógrafo Eduardo Veitía.

La presentación forma parte de las Jornadas Culturales organizadas por la Embajada de España en Cuba con motivo de la Fiesta Nacional de ese país, que se celebra el 12 de octubre. El espectáculo propone un acercamiento, desde la danza, al universo musical de Manuel de Falla (1876-1946), una de las figuras fundamentales de la música española del siglo XX, cuya obra incorporó elementos del folclore andaluz y las tradiciones populares a un lenguaje de concierto innovador. Entre sus composiciones más conocidas figuran El amor brujo, El sombrero de tres picos y Noches en los jardines de España.

Fundado en 1987, el Ballet Español de Cuba ha desarrollado una trayectoria dedicada a la interpretación y difusión de las distintas vertientes de la danza española, desde la escuela bolera y el flamenco hasta las danzas regionales y la estilización. Bajo la dirección de Eduardo Veitía, la agrupación ha construido un repertorio que combina las tradiciones coreográficas españolas con elementos de la cultura cubana y ha participado en numerosos festivales y escenarios internacionales.

Las funciones se integran en una programación cultural que durante octubre reúne conciertos, espectáculos danzarios, exposiciones, proyecciones cinematográficas y conferencias, con la participación de artistas e instituciones de ambos países. La iniciativa, organizada por la representación diplomática española con la colaboración de diversas entidades culturales, busca destacar los vínculos históricos y artísticos entre Cuba y España.