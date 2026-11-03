El Ballet Laura Alonso presenta una 'Gala Concierto' en el Teatro Nacional de Cuba

La ‘Gala Concierto’ reúne fragmentos de grandes obras del repertorio clásico y contemporáneo, con versiones coreográficas de la maestra Laura Alonso.

Lugar: Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, Paseo y 39, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 06-11-2026, 5:00 pm Fecha de fin: 08-11-2026, 5:00 pm

La Habana/El Ballet Laura Alonso, del Centro ProDanza de Cuba, presenta una Gala Concierto que reúne fragmentos de grandes obras del repertorio clásico y contemporáneo, con versiones coreográficas de la maestra Laura Alonso.

El programa incluye escenas del segundo acto de Giselle, un pas de deux de El lago de los cisnes y fragmentos de Romeo y Julieta, La bayadera y Don Quijote, además de pasajes de Carmen y Coppelia.

La selección incorpora también La muerte del cisne, con coreografía de Michel Fokine, y Rosas rojas, del coreógrafo estadounidense Stephen Mills. La propuesta permite recorrer diferentes estilos y tradiciones de la danza a través de obras emblemáticas del ballet.

Las tres funciones comienzan a las 5:00 pm. Las entradas cuestan 100 CUP y pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Nacional desde el 3 de noviembre, de martes a jueves, entre la 1:00 y las 6:00 pm. Los días de función también se venderán boletos, sujetos a disponibilidad, hasta 30 minutos después del inicio del espectáculo.