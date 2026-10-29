Bryan Sánchez se presenta en Fábrica de Arte Cubano con concierto y fiesta de DJ

El cantante cubano se presenta en FAC con un concierto a las 10:00 pm, seguido de música para bailar hasta la madrugada.

Lugar: Fábrica de Arte Cubano (FAC), calle 26 esquina a 11, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana. Fecha de inicio: 30-10-2026, 8:00 pm Fecha de fin: 31-10-2026, 2:00 am.

La Habana/El cantante cubano Bryan Sánchez se presenta en Fábrica de Arte Cubano (FAC), en una noche que combinará su actuación en directo con sesiones de DJ y una fiesta que se extenderá hasta la madrugada.

El concierto del joven artista comenzará a las 10:00 pm y estará acompañado de una programación musical concebida para el baile y el encuentro con el público. La propuesta forma parte de las actividades especiales de FAC para despedir octubre y anticipar las celebraciones de Halloween.

Para esta ocasión estarán habilitados el Boulevard, el Patio de los Mangos, el Salón VIP y la Nave 4, con acceso por el Boulevard de FAC. Los asistentes podrán disfrutar también de los servicios de comida y bebidas disponibles en los bares del recinto.

La presentación se incorpora a la programación de uno de los espacios culturales más conocidos de La Habana, que desde su apertura en 2014 ha reunido conciertos, exposiciones, artes escénicas y propuestas de música electrónica en las instalaciones de una antigua fábrica del Vedado.

La actividad cuenta con el apoyo de Red Bull y Jägermeister. Las reservas para el Salón VIP se gestionan mediante mensajes directos a la cuenta de Instagram de FAC.

Entrada: 1.000 pesos cubanos. Acceso permitido a partir de los 16 años.