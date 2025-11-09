Cernuda Arte: cartografía del arte cubano

Visitar la galería es sumergirse en la historia plástica de Cuba: desde las clases coloniales, el auge de la Vanguardia hasta la explosión contemporánea.

Lugar: Cernuda Arte, 3155 Ponce de León Blvd., Coral Gables, FL 33134, EE UU Fecha: De lunes a viernes de 10:30 a.m. a 6:30 p.m.; sábados de 12:00 m. a 6:30 p.m. (y primer viernes del mes hasta las 10 p.m.)

Miami/Desde hace más de veinticinco años, Cernuda Arte se ha consolidado como una autoridad líder en el arte cubano, especializada en pintura colonial, República Temprana, Vanguardia, maestros modernos y la producción contemporánea de la Isla. ￼

La galería exhibe y ofrece obras de figuras clave como Wifredo Lam, Roberto Fabelo, Vicente Hernández, Carlos Enríquez, Belkis Ayón, así como de artistas contemporáneos representados como Lilian García‑Roig y Yasiel Elizagaray. ￼

Ramón Cernuda, director de la galería, asegura que “cada pared no es más que un pretexto para una pintura”. ￼Esta frase encarna la filosofía del espacio: exhibición e intelecto al servicio del arte cubano dentro y fuera de la Isla.

Así, Cernuda Arte funciona tanto como espacio expositivo como centro de conocimiento, autenticación y asesoría para coleccionistas del arte cubano.

Visitar la galería es sumergirse en la historia plástica de Cuba: desde las clases coloniales, el auge de la Vanguardia hasta la explosión contemporánea y la diáspora artística. Además de contemplar obras, el recorrido ofrece una oportunidad de reflexionar sobre la procedencia, el exilio, la estética y el mercado que han definido la pintura cubana en el mundo.

El público está invitado de forma libre a recorrer las salas de Cernuda Arte y descubrir el continuo diálogo artístico entre la Isla y la diáspora, en un entorno donde la tradición, la modernidad y la innovación se encuentran.

La entrada es libre. Para visitas fuera del horario habitual, se recomienda llamar al (305) 461-1050 o visitar la web oficial.