Nueva York/El Museo del Barrio presenta el jueves 20 de noviembre la proyección especial de Crónicas del Absurdo, del cineasta cubano Miguel Coyula, seguido por un coloquio con el productor asociado David Leitner y la artista Coco Fusco, en el marco de su exposición Tomorrow, I Will Become an Island que se exhibe en el museo. ￼

La obra se nutre de grabaciones clandestinas y de un peculiar lenguaje cinematográfico para relevar el complejo entramado cubano contemporáneo. Coyula, cuya trayectoria incluye películas como Memorias del desarrollo (2010), Nadie (2017) y Corazón Azul (2021), ha sido reconocido internacionalmente por su estilo experimental y su mirada incisiva sobre la Isla. ￼

La sesión es una oportunidad relevante para lectores y espectadores interesados en el cine cubano contemporáneo, la diáspora y los cruces entre arte, política y memoria. Entrada libre hasta completar aforo.