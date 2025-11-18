La conferencia se centrará en la singular trayectoria de Aurelio de la Vega: su formación en La Habana, su exilio en 1959 y su posterior desarrollo artístico en EE UU.

Miami/El instituto de investigación cubana Cuban Research Institute (CRI) de la Florida International University (FIU) acogerá el próximo viernes 21 de noviembre la conferencia titulada Honrar honra: El diálogo entre Aurelio de la Vega y José Martí, a cargo del ensayista e historiador cubano Enrico Mario Santí.

El evento se inscribe en la conmemoración del centenario del nacimiento del músico y compositor Aurelio de la Vega (1925-2022) y el trigésimo aniversario del estreno de sus obras Transparent Songs, encargadas por FIU en 1995 y basadas en cinco poemas de José Martí.

La conferencia se centrará en la singular trayectoria de Aurelio de la Vega: su formación en La Habana, su exilio en 1959 y su posterior desarrollo artístico en EE UU, donde cultivó una obra expansiva que abarca música orquestal, de cámara, electrónica y solista, marcada por la experimentación, la precisión estructural y el color orquestal. Santí analizará en su ponencia cómo el compositor cubano articuló un diálogo creativo con los textos de Martí y cómo esas piezas se insertan en un paisaje cultural de transición, entre Cuba, la diáspora y la modernidad internacional.

El evento es gratuito, de acceso abierto al público y se impartirá en español.