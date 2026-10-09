Katherine Bisquet y Jorge Luis Porrata conversan sobre la literatura cubana en el exilio

El encuentro propone un acercamiento a la creación literaria cubana fuera de la Isla, en un contexto marcado por la emigración y el desarraigo.

Berlín/La poeta y escritora cubana Katherine Bisquet Rodríguez y el escritor Jorge Luis Porrata protagonizarán el próximo domingo 11 de octubre un encuentro literario en Berlín, como parte de la tercera edición del festival Barrio | Bairro Berlín. La actividad, titulada Literatura cubana en el exilio, estará moderada por el artista y gestor cultural Luis Meneses y tendrá lugar en el espacio Taller d’Luis.

El encuentro propone un acercamiento a la creación literaria cubana fuera de la Isla, en un contexto marcado por la emigración, el desarraigo y la búsqueda de nuevos espacios de expresión. La participación de Bisquet y Porrata permitirá explorar las relaciones entre escritura, identidad y exilio, así como las experiencias de quienes continúan construyendo una obra literaria lejos de su país de origen.

Katherine Bisquet, poeta y activista cubana, ha desarrollado una trayectoria vinculada tanto a la creación literaria como a la defensa de la libertad de expresión. Su participación en este encuentro se inscribe en el creciente protagonismo de escritores y artistas cubanos exiliados en los circuitos culturales europeos.

La actividad forma parte de Barrio | Bairro Berlín, un festival dedicado a la literatura latinoamericana contemporánea y a las comunidades de escritores que desarrollan su trabajo desde la migración. Su tercera edición, del 2 al 18 de octubre de 2026, reúne a más de 50 autores en una programación que incluye lecturas, conversaciones, talleres, performances y encuentros sobre las fronteras culturales, las lenguas y la creación literaria en la diáspora.