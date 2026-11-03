'Kolophon' regresa al Teatro Nacional con una tercera temporada

Concebida como una suerte de juicio histórico y ceremonia dadaísta, la obra cuestiona los mecanismos que han silenciado o minimizado el trabajo de numerosas mujeres artistas.

Lugar: Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba, Paseo y 39, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 06-11-2026, 6:00 pm Fecha de fin: 08-11-2026, 5:00 pm

La Habana/La compañía transdisciplinaria La Franja Teatral regresa con una tercera temporada de Kolophon, una obra escrita y dirigida por Agnieska Hernández Díaz que rescata la figura de Elsa von Freytag-Loringhoven (1874-1927), la irreverente artista alemana conocida como la "baronesa dadá", pionera de la performance y una de las figuras más singulares de las vanguardias del siglo XX.

La puesta en escena reconstruye, mediante una investigación documental y recursos del teatro contemporáneo, la vida de una creadora cuya contribución al arte moderno quedó durante décadas relegada. Concebida como una suerte de juicio histórico y ceremonia dadaísta, la obra cuestiona los mecanismos que han silenciado o minimizado el trabajo de numerosas mujeres artistas.

Lissette de León encarna a Elsa von Freytag en un elenco que incluye a Sailin Carbonell, Raiza D'Beche, Fernando Ramírez, Liván Elix, Peter Rojas, Yuniorcobian y Arturo Voces. La propuesta incorpora música en vivo, con la participación de Leyssy O'Farrill Nicholas y Laura Alonso Real, y combina actuación, documentos históricos y elementos performativos.

Con Kolophon, Agnieska Hernández prolonga una línea de investigación escénica sobre la memoria, la creación artística y la reivindicación femenina, presente también en anteriores montajes de La Franja Teatral, como Ana, la gente está mirando la sangre, dedicado a la artista cubanoestadounidense Ana Mendieta.

Las funciones del viernes 6 y el sábado 7 comenzarán a las 6:00 pm, mientras que la del domingo 8 será a las 5:00 pm.

Las entradas cuestan 60 CUP y estarán a la venta en la taquilla del Teatro Nacional desde el martes 3 hasta el jueves 5 de noviembre, de 1:00 a 6:00 pm. También podrán adquirirse los días de función, hasta 30 minutos después del comienzo, sujetas a disponibilidad.