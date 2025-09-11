Lanzamiento para América Latina del Informe Estado Global de la Democracia 2025

Fecha de inicio: 12-09-2025/ 5:00 pm (Madrid)

Fecha de fin: 12-09-2025/ 6:30 pm (Madrid)

IDEA Internacional invita a la presentación exclusiva para América Latina y el Caribe del informe: "El Estado Global de la Democracia 2025: Democracia en Movimiento", a través de la plataforma Zoom. "La democracia en todo el mundo se ha debilitado. La mayoría de los países han experimentado un deterioro en su desempeño, mientras que la libertad de prensa ha sufrido su mayor caída en 50 años. El deterioro de la libertad de prensa se observó en todas las regiones, incluyendo a seis países de América", expone la invitación al evento.

La Dra. Marcela Ríos Tobar, directora regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe será la encargada de presentar el informe, que permitirá "conocer los hallazgos clave y las recomendaciones prácticas para responsables políticos y la sociedad civil".