Mabel Poblet explora la identidad y la memoria en una exposición en Santa Fe

Una de las características del lenguaje visual de Poblet es la fragmentación de imágenes fotográficas.

Santa Fe/La artista cubana Mabel Poblet Pujol inaugurará el sábado 17 de octubre la exposición personal Fragments of Memory (Fragmentos de memoria), en la galería Artes de Cuba, de Santa Fe, Nuevo México. La muestra reúne obras realizadas con diversas técnicas mixtas y propone una reflexión sobre la identidad, la movilidad humana, el desarraigo y el sentido de pertenencia, temas recurrentes en la trayectoria de la creadora.

Nacida en Cienfuegos en 1986, Poblet reside y trabaja entre Cuba y Madrid. Se graduó de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro en 2007 y del Instituto Superior de Arte (ISA) en 2012. También participó en los talleres de la Cátedra Arte de Conducta, dirigidos por Tania Bruguera, una experiencia vinculada a la experimentación artística y las relaciones entre arte y sociedad.

Su producción abarca la fotografía, las instalaciones, las obras cinéticas y las técnicas mixtas. Una de las características de su lenguaje visual es la fragmentación de imágenes fotográficas, que transforma mediante procedimientos como el origami para construir composiciones de múltiples perspectivas. Los recuerdos de infancia, los autorretratos, las experiencias de viaje y las imágenes del mar constituyen algunas de las fuentes de inspiración de su trabajo.

En sus obras, la memoria no aparece como un relato lineal, sino como una sucesión de fragmentos que el espectador debe reconstruir. El océano, particularmente presente en su producción, funciona como metáfora de las separaciones geográficas, los desplazamientos y los vínculos emocionales que persisten más allá de las fronteras.

La artista participó en el Pabellón de Cuba de la 57 Bienal de Venecia, en 2017, y ha presentado su trabajo en instituciones y galerías de Europa, Asia y América. Entre sus exposiciones anteriores figura otra titulada Fragments of Memory, celebrada en 2021 en la Galerie Isabelle Lesmeister, de Ratisbona, Alemania, donde mostró piezas pertenecientes a distintas series de su producción.

La exposición de Santa Fe tendrá como sede Artes de Cuba Gallery, un espacio especializado en arte cubano contemporáneo que promueve la obra de creadores de distintas generaciones, tanto residentes en la Isla como establecidos en el extranjero. La galería ha presentado trabajos de artistas como Manuel Mendive, Flavio Garciandía, Abel Barroso y Santiago Olazábal.