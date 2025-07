'Paisaje en una postal', lectura poética a cargo del escritor Carlos Pintado

“Paisaje en una postal”, una lectura poética a cargo del escritor Carlos Pintado, autor de Cuaderno del falso amor impuro y Música para cuerdas de bambú. El título de este evento proviene de un verso de su propia obra.

Pintado, nacido en Pinar del Río en 1974, es poeta, narrador y dramaturgo, y ha recibido reconocimientos como el Premio Paz de Poesía (2014) y el Premio Internacional de Poesía Sant Jordi (2007). Sus textos han sido publicados en medios como The New York Times y The American Poetry Review, y parte de su obra ha sido musicalizada por destacados ensambles de música de cámara en Estados Unidos. En este encuentro, que se realiza en colaboración con la Fundación Cuatrogatos, con el apoyo de Florida Humanities y el National Endowment for the Humanities y que será gratuito, el autor leerá poemas seleccionados de varios de sus libros.