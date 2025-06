Presentación de 'Cielo Raso', una antología de poetas cubanos

Fecha de inicio: 27-06-2025/ 6:00 pm

Fecha de fin: 27-06-2025/ 8:00 pm

Lugar: El Vesubio, Restaurante cubano

La poeta cubana Katherine Bisquet presenta en New Jersey la antología de poetas cubanos Cielo Raso, junto a Camila Lobón y Anamely Ramos. "La venta del libro y de otros merchandising estarán destinados a la recaudación de fondos para ayudar a las familias de los presos políticos cubanos, siguiendo la iniciativa de los amigos en NJ en su ya recurrente actividad de recaudación de fondos llamada Cuba Libre Social Club que ya casi cumple un año, en el Vesubio", escribió Bisquet en sus redes sociales.

Sinopsis: "Con esta antología personal de poesía cubana escrito dentro de la isla se realiza un ejercicio de nostalgia y reafirmación, porque de alguna manera significa un regreso a Cuba, desde su producción poética. En el volumen se reúnen muchos de los que son contemporáneos de su compiladora, Katherine Bisquet, también poeta cubana. Son estos los autores que ella estudió, que editó, con los que compartió lecturas y premios, o con los que intercambió libros. El criterio de selección de los 26 autores aquí reunidos no es de corte generacional, ni de estilo, ni de promoción; sino que responde a razones muy personales y sentimentales, relacionadas con la historia individual de la compiladora, con sus lecturas y referentes, e incluso con sus amigos. La antología es también un modo de recuperar un poco el país lejano, para sanar angustias y pérdidas.'Estos poetas ya estaban ahí. Sus obras ya estaban allí. [...]. Son los poetas de siempre. Yo no he traído nada nuevo, yo solamente los he juntado. Todos ellos marcan una línea temporal de la creación poética dentro de Cuba, donde yo misma me inserté en algún momento, en mi propio momento. Cada uno de estos poemas es una pieza del rompecabezas que es la Cuba actual, y todos conforman una suerte de mapa, un pequeño mapa de los lugares, la sensación y la atmósfera que comienza en ese tiempo a principio de los noventa cuando se suponía que el giro dramático universal cambiaría el rumbo de nuestra historia. La antología, enmarcada en producciones poéticas de 1993 a 2024, comprende las últimas tres décadas de vida de un país que parece que muere desde entonces, o que, en cualquier caso, ha anunciado su suicidio en repetidas ocasiones.' -Katherine Bisquet-

Dirección: 442 62nd St, West New York, New Jersey