Presentación de ‘Rafael Zarza. Toda la corrida artística’

El libro analiza los símbolos y las referencias a la tauromaquia que han convertido al artista habanero en una de las voces más originales del arte latinoamericano.

La Habana/La Annex Gallery, con sede en Cincinnati (Estados Unidos), y el crítico e historiador del arte cubano Hamlet Fernández Díaz presentarán en La Habana el libro Rafael Zarza. Toda la corrida artística (The Full Artistic Bullfight), un volumen monográfico dedicado a uno de los artistas más singulares y provocadores del arte cubano contemporáneo. El encuentro tendrá lugar en el estudio del artista Yasiel Elizagaray (Pulsión Estudio) y permitirá al público acercarse a una investigación que examina más de seis décadas de producción de Rafael Zarza, figura imprescindible de la plástica nacional desde los años sesenta.

El libro, escrito por Hamlet Fernández, amplía y revisa un ensayo publicado inicialmente en 2024, incorporando un extenso aparato gráfico con decenas de reproducciones de obras que recorren la evolución creativa de Zarza. A través de ellas, el autor analiza los símbolos, las referencias a la tauromaquia, el humor, la sátira política y las constantes visuales que han convertido al artista habanero en una de las voces más originales del arte latinoamericano. La publicación inaugura además Rosenkrantz Editions, el nuevo sello editorial impulsado por The Annex Gallery para difundir estudios dedicados a artistas de Hispanoamérica y de otras regiones cuyas trayectorias permanecen insuficientemente documentadas en el circuito internacional.

Rafael Zarza (La Habana, 1944), Premio Nacional de Artes Plásticas, es conocido por una obra que dialoga con la tradición pictórica española, la cultura popular cubana y la iconografía taurina, utilizada como metáfora del poder, el sacrificio y el enfrentamiento entre individuo y autoridad. Sus pinturas, dibujos y grabados forman parte de importantes colecciones dentro y fuera de Cuba. La presentación será también una oportunidad para conversar con Hamlet Fernández sobre el proceso de investigación y la importancia de preservar la memoria crítica de una de las trayectorias más relevantes del arte cubano de las últimas décadas.