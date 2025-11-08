‘Las Sillas’ de Eugène Ionesco

El montaje trae a escena a dos ancianos, atrapados en una torre arruinada e invadida por invitados invisibles.

Miami/La compañía MarGi Happenings inaugura su nueva sede teatral, La 4ta Pared Cultural Arts Center, con la puesta en escena de Las Sillas, obra emblemática del teatro del absurdo escrita por Eugène Ionesco en 1951. La versión en Miami estará protagonizada por Gerardo Riverón y Marilyn Romero, bajo la dirección de esta última, y contará con la producción de Gigi González. ￼

El montaje trae a escena a dos ancianos, atrapados en una torre arruinada e invadida por invitados invisibles, mientras aguardan a un Orador que pronunciará un "gran mensaje". Aunque concebida como farsa, la obra arroja una reflexión sobre la incomunicación, la ilusión colectiva y la soledad humana. "La obra tiene situaciones muy graciosas", comenta Riverón, "pero el vínculo con la realidad cubana hoy es inevitable".

Las funciones tendrán lugar en dos fines de semana consecutivos: viernes y sábados a las 8:30 p.m (7 y 8, 14 y 15 de noviembre) y domingos a las 7:00 p.m (9 y 16 de noviembre).

Una cita imprescindible para quienes siguen la escena hispana en el sur de la Florida y buscan estrenos significativos dentro del teatro de habla hispana y la experiencia cubana contemporánea.