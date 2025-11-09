La propuesta se inscribe en la línea de trabajos recientes de la compañía Pequeño Teatro de La Habana que buscan reflexionar sobre la identidad nacional.

Lugar: Sala El Sótano, Pequeño Teatro de La Habana, Calle K e/ 25 y 27, Vedado, La Habana Fecha de inicio: 10-11-2025, 7:00 p.m. (Lunes, martes y miércoles) Fecha de fin: 12-11-2025, 8:30 p.m.

La Habana/La compañía Pequeño Teatro de La Habana, bajo la dirección artística de José Milián, presenta Sueño que soy Isla, una pieza que forma parte este año de la programación del Festival de Teatro de La Habana. La obra propone una exploración íntima y simbólica del sentimiento insular, el exilio y la identidad cubana, temas que han atravesado la dramaturgia de Milián durante décadas.

Con su habitual mirada poética y crítica, el creador de clásicos del teatro cubano como Vade Retro y Si vas a comer, espera por Virgilio vuelve a situar a sus personajes en el límite entre la realidad y el delirio, entre la memoria personal y la colectiva. Sueño que soy Isla combina recursos del teatro testimonial y el absurdo, con un lenguaje visual austero pero cargado de significados.

La propuesta se inscribe en la línea de trabajos recientes de la compañía Pequeño Teatro de La Habana que buscan reflexionar sobre la identidad nacional desde la subjetividad y la evocación simbólica. Milián, Premio Nacional de Teatro, ha señalado en entrevistas previas que su interés está “en los márgenes donde la Cuba soñada y la Cuba vivida se confunden”, un espacio donde se mueve esta nueva puesta.

La Sala El Sótano, uno de los escenarios más emblemáticos del Vedado, acogerá esta función en el marco del Festival, que reúne en la capital a artistas cubanos y extranjeros en torno a la experimentación y el diálogo entre estéticas y generaciones.