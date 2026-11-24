La propuesta combina interpretación, literatura y música en vivo, con las actuaciones de Yaité Ruiz y Minerva Romero, acompañadas al piano por Edel Almeida.

Lugar: Nave Oficio de Isla, avenida del Puerto (Desamparados), esquina a Cuba, La Habana Vieja, Cuba. Fecha de inicio: 29 de noviembre de 2026, 5:00 pm. Fecha de fin: 29 de noviembre de 2026, 7:00 pm.

La Habana/Teatro de la Luna presenta Estoy aquí, aquí, un espectáculo de cabaret teatral dirigido por Raúl Martín Ríos, que tendrá una función el domingo 29 de noviembre en Nave Oficio de Isla, uno de los espacios de creación escénica de La Habana Vieja.

La propuesta explora las posibilidades expresivas del cabaret, un género que combina diferentes recursos escénicos y establece una relación cercana y directa con los espectadores. Bajo la dirección de Martín Ríos, Teatro de la Luna apuesta por una experiencia que se aparta de las convenciones de la representación teatral tradicional. El montaje recupera el espíritu de la bohemia habanera y propone un acercamiento a la sensibilidad, el humor y las contradicciones presentes en la obra de Virgilio Piñera.

La función tendrá lugar en la sede de Nave Oficio de Isla, comunidad creativa fundada en 2019 y dirigida por el actor y director Osvaldo Doimeadiós, que se ha distinguido por integrar teatro, música, danza y otras manifestaciones artísticas en sus producciones.