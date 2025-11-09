Miami/La Biblioteca Pública Regional de Westchester acoge Voyage Into My Soul, la más reciente exposición del pintor y poeta cubano Emilio Héctor Rodríguez, una introspectiva visual que combina abstracción, simbolismo y lirismo plástico para explorar los laberintos del yo. La muestra reúne obras de gran formato, collages y piezas experimentales donde el artista dialoga con su memoria, su identidad caribeña y el tránsito del exilio.

Radicado en Miami desde los años 80, Rodríguez ha desarrollado una obra que se mueve entre la pintura y la fotografía. Sus cuadros forman parte de colecciones en Estados Unidos, Europa y América Latina.

En Voyage Into My Soul, las texturas, las transparencias y los trazos gestuales funcionan como mapas emocionales. "Cada pieza es un fragmento de mi travesía interior, una búsqueda de armonía entre la razón y el sentimiento", ha dicho Rodríguez, quien concibe el arte como una forma de reconciliación con sus raíces y con el desarraigo.

La crítica local ha destacado su coherencia estilística y su manera de traducir la experiencia migratoria en lenguaje pictórico. Para el curador independiente Ricardo Pau-Llosa, "la obra de Emilio Héctor Rodríguez es una de las más consistentes del arte cubano en la diáspora, un testimonio de la persistencia de la belleza aun en medio de la pérdida".

Abierta hasta el 8 de enero de 2026, la exposición se inscribe dentro del programa de apoyo a artistas locales del Miami-Dade Public Library System y puede visitarse de martes a sábado con entrada libre.