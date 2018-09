Etecsa fracasa en su tercera prueba de acceso a internet desde los móviles

"Solo funciona por la madrugada", protestaba un usuario indignado durante una llamada al número de atención al cliente de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) este domingo. Durante las dos primeras jornadas en que se implementó el servicio, las quejas superaron las alegrías.

"Ha llamado mucha gente que dice que no le funciona de día, pero le recordamos que tengan paciencia y que lo usen en los horarios de menos congestión, que es muy temprano en la mañana o tarde en la noche", advierte con cierto hastío una operadora del 118. "Los usuarios no acaban de entender que es una prueba", subraya.

La tercera prueba de conexión a internet desde los celulares está dejando una amplia frustración y muchas dudas entre los clientes, que temen que Etecsa no esté en condiciones de cumplir su promesa de instalar el servicio antes de que se acabe el año. Las molestias y las críticas contra la empresa inundaron las redes sociales a pesar de los pocos minutos que algunos pudieron estar online.

El monopolio estatal de comunicaciones fue tachado de "ineficiente" y comparado en numerosos memes con animales como las tortugas o los caracoles por la lentitud de su conexión. "A la tercera va la vencida en cualquier caso, menos con Etecsa que en la tercera prueba ha estado peor que en las dos anteriores", sentenció en su muro de Facebook un cliente de Santiago de Cuba.

En un comunicado hecho público a primera hora de este lunes, Etecsa situó en 1.500.000 las personas que habían participado en la prueba y admitió dos problemas, "dificultad en la conexión y alta congestión en la voz y el dato por inestabilidad en elementos de la red". La estatal ha afirmado que realiza "acciones técnicas en función de los aspectos que provocan la fluctuación del tráfico y continuará tal como se anunció" hasta las 23:59 de hoy.



La primera prueba se realizó el pasado 14 de agosto, cuando, sin previo aviso, Etecsa habilitó la navegación móvil entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche de esa jornada. La segunda tuvo lugar el 22 de ese mismo mes y la compañía solo permitió un consumo de 70 megabytes por cada número telefónico.

Esta tercera prueba ha durado 72 horas y concluye la noche de este lunes. Cada usuario solo puede consumir 100 megabytes divididos en dos paquetes de 50 MB cada uno y sin costo alguno. Varios clientes consultados por 14ymedio aseguraron haberse gastado los dos paquetes en "una sola madrugada". La mayoría refirió haber usado los megas en las redes sociales y videoconferencias.

IMO, una aplicación muy popular entre los cubanos para comunicarse con llamadas de voz y video con el extranjero, se llevó las palmas entre quienes accedieron en la madrugada. "Por primera vez pude llamar yo a mi hijo, en vez de que él me llamara a mi", contó a este diario Victoria, una jubilada que vende bolsas plásticas a las afueras de un mercado agrícola habanero.

"Puse el despertador para las tres de la madrugada y a esa hora me funcionó sin problemas IMO", explica la pensionada. "Él pudo hacerme un recorrido por su casa nueva y yo pude hasta mostrarle el amanecer desde mi ventana hasta que la conexión se cayó", recuerda. "Fue un sacrificio estar despierta tantas horas, pero valió la pena".

Los megabytes eran intransferibles de un teléfono a otro, pero no faltaron los avispados que hicieron negocio. "Tengo 78 años y no conozco a nadie en internet ¿Para que me iba a interesar esto?", clara Prudencio, el hermano de Victoria, que prestó a un vecino su tarjeta SIM para que consumiera sus 100 MB a cambio de "dos cajas de cigarros y un bocadito".

"Esto es como los mandados de la bodega (mercado racionado) que hay gente que no se los come y los revende", reflexiona Prudencio. Si Etecsa está buscando algún tipo de distribución equitativa o de justicia social en el servicio, la habilidad de los nacionales para el mercado negro puede ser un gran obstáculo.

"Ya veremos a la gente ofreciendo megas, alquilando megas, intercambiando megas y hasta vendiéndose por megas", ironiza Prudencio. "Si los ponen muy caros habrá siempre quien encuentre su truco para venderlos más baratos, pero si el precio oficial es bajo entonces veremos lo contrario", sentencia.

El aluvión de críticas ha sido tal que el sitio oficial Cubadebate recomendó a todos los usuarios que no se desesperen, ya que el experimento estará activo durante tres jornadas, y que traten de racionalizar los datos. La sugerencia fue recibida con otra andanada de burlas que compararon al servicio con el pan que se entrega cada día por la libreta o el llamado "pollo por pescado" que se distribuye de forma subsidiada en sustitución de los productos del mar.

A las afueras de Camajuaní, Villa Clara, Katia y Norberto, una pareja con dos niños, aprovecharon al máximo cada megabyte. "Nos quedamos despiertos toda la madrugada y como en la casa hay cuatro móviles, dos nuestros y dos de mis suegros, tuvimos 400 MB para gastar", explica la esposa. Para los jóvenes tener acceso a la web desde los móviles marca una gran diferencia.

"Cuando finalmente el servicio funcione bien nos cambiará la vida, porque ahora tenemos que ir hasta una zona wifi a conectarnos", cuenta Norberto. En el patio de la casa tienen un pequeño taller de alfarería, el negocio familiar que los ha mantenido a flote por décadas. "Podremos subir a las redes videos del momento en que estamos haciendo las piezas", aventura ella.

Por ahora, aseguran ambos, publicar material audiovisual en la web "fue casi imposible". "Intentamos subir a Facebook un video de unos 10 segundos de un gallo cantando al amanecer, pero no pudimos", una queja que se repitió entre varios internautas.

Para los noctámbulos, no obstante, navegar de madrugada fue un divertimento. "Esta es una internet para vampiros, en cuanto sale el sol se convierte en piedra y deja de funcionar", bromea Iskander, un joven habanero que se dedica a programar aplicaciones móviles y prefiere trabajar pasadas las 10 de la noche.

"A eso de las dos de la mañana es que se pone buena y hasta he podido descargarme un app para probar", asegura. El pasado sábado, cerca de las cuatro de la mañana, Iskander bajó de la tienda de Google Play una aplicación para chatear de manera encriptada. "La gente no imagina lo vulnerable que es su información privada cuando tienen acceso a la web desde los móviles", advierte.

El informático recomienda "prepararse para lo que viene, porque aunque sea un acceso lento y con interrupciones puede fragilizar la privacidad". Aunque Etecsa no ha precisado por qué ha funcionado tan mal el servicio durante las tres pruebas, Iskander sostiene que "es evidente que tienen problemas de infraestructura".

El monopolio estatal tiene tarifas elevadas para las llamadas y los mensajes de texto, que son frecuente blanco de las críticas de los usuarios. "A pesar de todo el dinero que recaudan cada día no han invertido lo suficiente y ahora no logran brindar una conexión que esté a la altura de los estándares internacionales". El informático no descarta que "también las medidas de vigilancia y monitoreo de la red estén influyendo en su lentitud".

Otros planean hacer uso de la web en los celulares para burlar los controles. Mariuska, nombre ficticio para este reportaje, lleva dos años usando Tinder para conocer turistas que llegan a Cuba y quieren compañía. La herramienta permite buscar en tiempo real a otros usuarios que están conectados a la app en las cercanías.

"Hasta ahora solo puedo hacerlo en la zona wifi de la Rampa o en las que están cercanas a los hoteles del Vedado", lamenta Mariuska. "Pero cuando tenga internet en mi celular podré buscar clientes todo el tiempo, en cualquier lugar". La joven cree que el acceso web desde los celulares "es la desgracia de los chulos (proxenetas), porque muchas mujeres ahora podrán hacer la calle por su cuenta".

Pero el acceso desde los móviles es solo una parte del rompecabezas de la conectividad en Cuba. "Bien, imaginemos que al final Etecsa lo logra y comercializa un servicio estable y de calidad", especula Leoni Cuadras, graduado de un tecnológico de economía. "De todas formas la experiencia que podremos tener como internautas es muy limitada", opina.

"Pagar online, hacer compras o disfrutar de un servicio como Netflix es imposible porque no tenemos tarjetas de crédito o débito que nos sirvan para pagar en la red por esos beneficios", recuerda. No obstante, durante la madrugada del sábado y la del domingo, Leoni no perdió el tiempo. "Le pedí a un amigo que vive en España que me comprara una tarjeta de regalo y en la próxima prueba de Etecsa ya estaré mejor preparado".

