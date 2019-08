La Seguridad del Estado amenaza con cárcel a varios usuarios y administradores de SNet

Hace unas semanas era un joven obsesionado con jugar videojuegos, encontrar compañía y chatear de madrugada, pero ahora mira hacia los lados, parece nervioso y lleva días sin tocar el teclado de una computadora. Chen es el nick de su nick, la máscara tras la que se esconde para hablar sobre lo que viven algunos de los usuarios de la red inalámbrica SNet en los últimos días.

"Después de la reunión que hicimos en el parque frente al Ministerio de Comunicaciones el sábado pasado, me fui para casa de mi novia y estuve allí varias horas", cuenta. "Al salir había dos hombres esperándome y me dijeron que sabían todo lo que estaba haciendo y que tuviera mucho cuidado porque me estaba manipulando desde Estados Unidos para salir a la calle a protestar".

Le aseguraron que "mercenarios pagados desde Miami están tratando de que los jóvenes se lancen a la calle" y el más reciente capítulo de fricciones entre SNet y las autoridades "es el momento para fomentar una confrontación y derrocar a la Revolución"

Chen no salía de su asombro. Es de esos pocos cubanos que no tiene familia al otro lado del Estrecho de Florida, pero los dos oficiales de la Seguridad del Estado que lo interceptaron le aseguraron que "mercenarios pagados desde Miami están tratando de que los jóvenes se lancen a la calle" y el más reciente capítulo de fricciones entre SNet y las autoridades "es el momento para fomentar una confrontación y derrocar a la Revolución".

El joven es especialista en héroes de videojuegos, conoce a la perfección la historia de Anti-Mage, Earth Spirit y Shadow Fiend, personajes del popular DOTA 2, pero de pronto se ha visto atrapado en una saga de "revolucionarios" contra "mercenarios", según le dijo el oficial de la Seguridad del Estado que habló más durante todo el encuentro. "Ustedes traspasaron una línea, porque se citaron muy cerca de la Plaza de la Revolución y había menores de edad entre los que fueron", le advirtió.

"Si este sábado 17 de agosto vuelven a aparecer por ahí les vamos a responder con todo el peso de la ley, y los que convocaron serán los responsables", concluyó el agente, que solo se identificó con el breve nombre de Camilo. En la conversación se acusó a algunos administradores de SNet de haberse vendido al imperialismo y se le dijo en la red "pasan cosas que atentan contra la moral y hay gente que se está forrando en dinero".

La mayor red inalámbrica que existe en la Isla, con más de una década de existencia y 40.000 usuarios, vive días de tensión interna. Un grupo de administradores de nodos ha decidido acatar las nuevas normativas que entraron en vigor el pasado 29 de julio y aceptar el ofrecimiento oficial de que se subordinen a los Joven Club de Computación (JCC), una decisión que les hará perder autonomía y envergadura.

De aceptar estas condiciones, los usuarios de SNet tendrán que esperar a que los JCC evalúen los videojuegos y otras herramientas que quieran sumar a la red y tendrán que pasar por una comisión que determine si no tienen problemas políticos, ni atentan contra la moral, la ética o la figura de líderes políticos nacionales, según quedó claro en una reunión mantenida el lunes entre varios administradores de SNet, funcionarios del Ministerio de Comunicaciones y directivos de los JCC.

Algunos de los que convocaron a la protesta pública a pocos metros del Ministerio de Comunicaciones para el próximo 17 de agosto se han retractado y han llamado en las redes sociales a no asistir. Por esa razón reina una gran confusión sobre si el próximo sábado los usuarios de SNet acudirán.

La historia que cuenta Chen concuerda en varios puntos con la denuncia hecha en la madrugada de este jueves por Ernesto de Armas. En su cuenta de Twitter, el joven denunció que la Seguridad del Estado lo detuvo en su casa pocas horas antes. "Me amenazaron, me acusaron falsamente de cosas, incluso me amenazaron con la cárcel. Estoy muy triste de que esto suceda solo por defender SNet en mi país. Yo no hago daño a nadie", escribió.

Ayer a las 11:45pm +- vino la seguridad del estado a mi casa. Me llevaron en una patrulla. Me amenazaron, me acusaron falsamente de cosas, incluso me amenazaron con la cárcel. Estoy muy triste de que esto suceda solo por defender SNET en mi país. Yo no hago daño a nadie...😢😢 pic.twitter.com/cBJGlBdfGz

— Ernesto De Armas (@RealErnesto95) August 15, 2019



Armas ha sido uno de los más activos internautas a favor de la permanencia de la red inalámbrica y ha publicado numerosos mensajes con la etiqueta #YoSoySnet. Tras dar a conocer su arresto, decenas de usuarios de Twitter le respondieron con palabras de ánimo y mostrándole su apoyo. "Sereno Ernesto, así son las cosas aquí, no te preocupes mucho, no pasa nada, solo están creandote un poco de terror, no dejes que lo logren. Levanta la cabeza y adelante", le aconsejó un tuitero.

Entre los argumentos que han esgrimido los oficiales de la Seguridad del Estado que han interrogado a varios miembros de SNet se halla que la convocatoria a la protesta se ha hecho en un lugar muy cercano a la Plaza de la Revolución, "un punto estratégico que el enemigo quiere mancillar", detalló a este diario uno de los detenidos que prefirió el anonimato. "Repitieron que todo esto es fabricado por los mismos que fabricaron la marcha LGBTI del 11 de mayo".

