Se cae Facebook y los cubanos piensan que se ha caído internet

Madrid/La caída de Facebook este martes es, para los cubanos, casi un corte de internet completo. Alrededor de las 10 de la mañana, esa red social e Instagram, ambas pertenecientes a la compañía estadounidense Meta, han sufrido una suspensión a nivel mundial.

Según recoge la agencia española Efe de usuarios en la aplicación Down Detector, también se observan problemas en Messenger.

WhatsApp, sin embargo, también de Meta, sigue funcionando normalmente. Por el momento, desde Meta no se ha ofrecido explicaciones de lo ocurrido.

“No hay internet”, se escucha en las calles de La Habana este martes, luego de la caída de esas redes sociales. “No se dan cuenta de que no es que no hay conexión, lo que no hay es Facebook”, observa Yulia, en las calles de Centro Habana. “Los cubanos se pasan la vida ahí desde que amanece. La adicción es peor que esto”, dice señalando su cigarro.

En la Isla, esa red social es la principal vía de comunicación, no solamente entre conocidos, sino con el mundo exterior. Mientras Facebook concentra el 82,2% de los usuarios conectados, otras aplicaciones, como YouTube, Twitter o Instagram, no superan el 12%.

Además, en los últimos años, desde que se permitió internet en los móviles, en 2018, ha sido una potente herramienta de disidencia.

Fue en Facebook, sin ir más lejos, donde se publicó una transmisión directa de una manifestación en San Antonio de los Baños el 11 de julio de 2021 que acabaría convirtiéndose en las protestas más importantes en Cuba desde 1959.