Expertos en verificación informática certifican que la demostración de la hipótesis de Riemann es correcta, pero el Instituto Clay aún no la da por resuelta

Madrid/Un matemático de la empresa de inteligencia artificial Anthropic, Levent Alpöge, afirma haber demostrado la hipótesis de Riemann, uno de los problemas sin resolver más importantes de las matemáticas, con la ayuda de Claude, el sistema de IA de la compañía.

La hipótesis de Riemann es uno de los Problemas del Milenio del Instituto Clay de Matemáticas, que desde el año 2000 ofrece un millón de dólares por la solución de cada uno de ellos. La lista tiene siete problemas y solo uno, la conjetura de Poincaré, ha sido resuelto hasta ahora. Su autor, el ruso Grigori Perelman, rechazó el premio.

Alpöge hizo el anuncio de su demostración el viernes 20 de noviembre en un documento de cuatro páginas publicado en su web personal. “Claude y yo hemos disfrutado de momentos maravillosos juntos en los últimos meses, pero esta vez Claude me superó con creces cerca de la meta”, escribió, y añadió que el sistema “voló, bailó y se lució” al acercarse al final. El matemático aportó además el código informático que, según él, verifica el resultado. De confirmarse, resolvería uno de los grandes enigmas de las matemáticas modernas.

La verificación que aportó Alpöge consiste en 17 millones de líneas de código en Lean, un lenguaje que comprueba cada paso lógico, que verifican formalmente la hipótesis generalizada de Riemann. La explicación generada por la IA, que según él supera las 250.000 páginas, no se ha publicado. Alpöge ha dicho que preparará una versión legible para matemáticos.

Decenas de personas compilaron el código sin errores y dos herramientas independientes confirmaron que el teorema probado coincide con el enunciado de Riemann

El 21 de noviembre, las organizaciones Lean FRO y Mathlib Initiative certificaron que el enunciado y la demostración de la hipótesis de Riemann son correctos. Según su comunicado, decenas de personas compilaron el código sin errores y dos herramientas independientes confirmaron que el teorema probado coincide con el enunciado de Riemann incluido en Mathlib, la biblioteca de matemáticas formalizadas de Lean. Andrew Sutherland, del MIT, compiló el resultado por su cuenta y estimó que la probabilidad de que haya algún fallo es prácticamente nula.

La certificación formal, la comprensión y aceptación de la demostración por parte de los matemáticos y la decisión del Instituto Clay sobre el premio de un millón de dólares son tres etapas distintas. Según las reglas del Clay, una solución debe publicarse en un medio cualificado, deben pasar al menos dos años y la comunidad matemática debe aceptarla. El instituto seguía listando el problema como no resuelto el 21 de noviembre. Su presidente, Martin Bridson, calificó el anuncio de “histórico” y dijo esperar que entender la demostración lleve tiempo.

Andrew Granville, de la Universidad de Montreal, consideró que Alpöge debería haber preparado una redacción más clara antes del anuncio, que llegó pocos días después de la salida a bolsa de Anthropic. James Maynard dijo sospechar que la demostración resultará correcta. Alpöge, en su propio documento, rechaza que el momento del anuncio responda a motivos económicos.

Las acciones de Anthropic empezaron a cotizar el jueves 19 de noviembre. Abrieron a 111,50 dólares frente a un precio de colocación de 83, y la capitalización superó los 2 billones de dólares

El anuncio coincide con la salida a bolsa de Anthropic. Sus acciones empezaron a cotizar el jueves 19 en el Nasdaq bajo el símbolo ANT, abrieron a 111,50 dólares frente a un precio de colocación de 83, y la capitalización superó los 2 billones de dólares.

La semana pasada, un grupo de científicos y juristas, entre ellos Oliver Hart –premio Nobel de Economía 2016–, Judea Pearl –Premio Turing 2011– y Steven Pinker, difundieron el comunicado “MisAnthropic”, que sostiene que la empresa Anthropic no es “segura” y critica su carrera por desarrollar IA con capacidad de automejora.

“La empresa utiliza una imagen de seguridad para atraer inversores, empleados y al público, incluso mientras ha debilitado discretamente sus compromisos de seguridad y ha presionado para que se implementen regulaciones que solo le benefician”, asegura el comunicado.

El anuncio reabre el debate sobre el papel de la IA en las matemáticas. En junio, la Unión Matemática Internacional respaldó una declaración que alertaba de los riesgos de validar demostraciones generadas por estos sistemas sin una revisión independiente y rigurosa. Aquí, aunque el código está verificado por ordenador, Science señala que comprender la demostración podría llevar años.