La NASA confirma el éxito de la inyección translunar de Artemis II pese a incidentes menores

Las autoridades destacaron que la maniobra, de cinco minutos y 52 segundos, fue ejecutada "de forma impecable" por el equipo de control de vuelo en Houston.

El cohete comercial chino Tianlong-3 no completa su debut tras una anomalía en vuelo

Washington/Pekín/La NASA confirmó este jueves que la maniobra de inyección translunar de la misión Artemis II se completó con éxito, poniendo a la tripulación en ruta hacia la Luna, pese a registrar incidentes menores que no comprometen el desarrollo del vuelo.

La agencia reconoció que durante las primeras fases de la operación de la nave espacial Orión se registraron ajustes técnicos y una breve interrupción en comunicaciones, ya resuelta, aunque insistió en que no hay preocupaciones actuales.

"Hemos encontrado varios aspectos en el camino, pero ninguno representa una preocupación en este momento", señaló en conferencia de prensa Howard Hu, el director del programa Orion.

Las autoridades destacaron que la maniobra, de cinco minutos y 52 segundos, fue ejecutada "de forma impecable" por el equipo de control de vuelo en Houston y marca el último gran encendido de motores de la misión, tras lo cual la nave continuará su trayectoria impulsada por las leyes de la mecánica orbital alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra.

Subrayó que la tripulación se encuentra en buen estado y que los sistemas de la cápsula funcionan según lo previsto

Asimismo, subrayó que la tripulación se encuentra en buen estado y que los sistemas de la cápsula funcionan según lo previsto.

Durante las primeras jornadas de vuelo, los astronautas realizaron diversas pruebas a bordo, incluyendo la verificación de sistemas clave como el suministro de agua, el sanitario y los dispositivos de eliminación de dióxido de carbono, además de maniobras de control manual que aportarán datos para futuras misiones.

"Este sigue siendo un vuelo de prueba (…) vamos a seguir obteniendo información clave cada día para aprender a operar esta nave en el entorno real de espacio", puntualizó Hu.

Durante su paso por la cara oculta del satélite, previsto para el 6 de abril, los tripulantes de la Orión se encontrarán a más de 400.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta y superarán el récord establecido por el Apolo 13 para una misión que transporta seres humanos.

Artemis II tiene el objetivo de enviar a astronautas a la órbita lunar por primera vez desde que los integrantes del Apolo 17 abandonaran el satélite en 1972.

La tripulación de Artemis II está conformada por el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, los tres de la NASA, así como por Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

El programa Artemis busca establecer una presencia permanente de Estados Unidos en el satélite natural con una base, además de sentar las condiciones para la exploración de Marte.

El Tianlong-3 está considerado uno de los principales proyectos del sector espacial comercial chino

Mientras tanto, en China, el cohete comercial chino Tianlong-3 no logró completar este viernes su primer lanzamiento tras registrar una anomalía en vuelo poco después de despegar desde el centro de lanzamiento de Jiuquan, informó el medio local Cailian.

El incidente se produjo tras el despegue a las 12:17 hora local, cuando el lanzador experimentó un comportamiento anómalo que provocó el fracaso de la misión, según la misma fuente.

El equipo responsable indicó que llevará a cabo una investigación completa y aplicará mejoras conforme al procedimiento estándar de revisión técnica conocido en China como zeroing.

Desarrollado por la empresa privada Space Pioneer, el Tianlong-3 está considerado uno de los principales proyectos del sector espacial comercial chino.

Se trata de un cohete de combustible líquido de gran tamaño, con unos 72 metros de longitud y una masa al despegue cercana a las 600 toneladas, impulsado por nueve motores Tianhuo-12 de oxígeno líquido y queroseno.

El lanzador está diseñado para colocar entre 17 y 22 toneladas en órbita baja terrestre y entre 10 y 17 toneladas en órbita heliosíncrona, con capacidad para desplegar hasta 36 satélites en una sola misión y con planes de incorporar la reutilización de su primera etapa.

El programa ya había afrontado contratiempos previos, incluido un fallo estructural durante una prueba en tierra en junio de 2024

El lanzamiento había sido pospuesto inicialmente desde el 2 de abril debido a condiciones meteorológicas adversas.

El programa ya había afrontado contratiempos previos, incluido un fallo estructural durante una prueba en tierra en junio de 2024, tras el cual la compañía introdujo más de un centenar de mejoras técnicas y verificaciones adicionales.

El incidente coincide con la expansión del sector espacial comercial en China, donde empresas privadas impulsan el desarrollo de cohetes reutilizables y buscan aumentar la frecuencia de lanzamientos, en un proceso marcado también por fallos en pruebas y misiones.

Tras conocerse la noticia, varias empresas vinculadas al sector aeroespacial registraron descensos en bolsa, entre ellas Heng Design, que llegó a caer hasta su límite diario, junto a Feiwo Technology, Guanglian Aviation, Zhenlei Technology y Zaisheng Technology, de acuerdo a medios especializados.