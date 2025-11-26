El 100% de los empleados estatales en Cuba vive en la indigencia según el criterio del Banco Mundial

El economista Pedro Monreal lamenta que la omisión de datos por parte del Gobierno impida incluir al país en el informe regional de pobreza extrema elaborado por la Cepal

La Habana/El economista cubano Pedro Monreal considera que el 100% de los trabajadores estatales en Cuba se encuentran en situación de extrema pobreza. Su análisis parte del reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), para el que –como es habitual– el Gobierno de la Isla no envió sus datos. La ausencia cubana contrasta con el detallado panorama del resto de la región.

Desde su cuenta en X, Monreal desmontó la opacidad oficial. Si se aplica la línea internacional de pobreza extrema según el criterio del Banco Mundial –2,15 dólares diarios–, todos los trabajadores estatales cubanos se ubican en esa categoría. Tomando como referencia el salario medio estatal, 6.685 pesos, y la tasa oficial de 120 pesos por dólar, el ingreso mensual real no llega al umbral mínimo que permitiría cubrir apenas la alimentación básica.

“Con la tasa informal, el desastre sería más grave”, advirtió. Y no exagera: el tipo de cambio del mercado informal, que este miércoles se sitúa en los 440 pesos por dólar, pulveriza aún más el poder adquisitivo. La Cepal clasifica la indigencia como la incapacidad para adquirir los alimentos imprescindibles. Y para Monreal, millones de cubanos ya están ahí. Que no haya cifras oficiales no cambia la realidad.

Mientras Cuba calla, el resto del continente muestra luces y sombras con números verificables. Según la Cepal, el 25,5% de los latinoamericanos estuvo en situación de pobreza monetaria en 2024, unos 162 millones de personas, la cifra más baja desde que existen series comparables. La pobreza extrema se ubicó en 9,8%, una reducción respecto al año anterior, aunque todavía por encima de los niveles de 2014. Para 2025, el organismo pronostica una “leve reducción”, limitada por las modestas perspectivas de crecimiento económico regional.

En contraste con estos datos, que permiten evaluar y diseñar políticas, Cuba sigue siendo una incógnita estadística. Monreal recuerda que, cuando un país no dispone de estimaciones oficiales pero accede a ser incluido en el informe, la Cepal utiliza fuentes nacionales basadas en metodologías del Banco Mundial. Así ocurre con Brasil y su Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

Las cifras regionales ilustran otro contraste doloroso. En América Latina, pese a las desigualdades persistentes, hay mejoras que permiten identificar tendencias, medir impacto y asignar responsabilidades. México y Brasil, por ejemplo, explican buena parte de la reducción de la pobreza en 2024. En cambio, el modelo económico cubano, centrado casi por completo en el sector estatal –donde se paga el salario que Monreal utiliza como referencia–, produce una masa laboral atrapada entre sueldos simbólicos e inflación desbordada.

La tendencia de las autoridades cubanas a ignorar la pobreza ha alcanzado tales extremos que incluso la ex ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, llegó a negar en televisión la existencia de mendigos en la Isla. Aunque fue removida de su cargo tras el escándalo que generaron sus declaraciones, la ausencia sistemática de Cuba en las estadísticas regionales confirma la voluntad del Gobierno de ocultar la pobreza.

El diagnóstico del economista cubano sugiere que la pobreza extrema en Cuba no es un fenómeno marginal ni coyuntural, sino estructural y generalizado. Y si se incorporara la línea de pobreza de 3,65 dólares al día –otro estándar del Banco Mundial para países de ingreso medio-bajo–, el cuadro sería todavía más severo.

Mientras tanto, la Cepal subraya que la región vive aún como “la más desigual del mundo”, con un 10% más rico que concentra más de un tercio del ingreso total, y un 10% más pobre que apenas llega al 1,7%. Nada de esto resulta ajeno a Cuba. Pero la diferencia es que otros países –con todos sus problemas– miden, publican y discuten.