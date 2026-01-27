Sólo 15.000 de 106.500 viviendas dañadas por el huracán Melissa han sido reparadas en Cuba

Desde el paso del huracán Melisa, solamente 15.000 viviendas dañadas por el ciclón, de un total de 106.500, han sido reparadas.

La Habana/Desde el paso del huracán Melisa, solamente 15.000 viviendas dañadas por el ciclón, de un total de 106.500, han sido reparadas. El dato lo ofrecía este lunes el periódico oficial Granma, que entrevista a Danislay Hechavarría Duvalón, coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial. Aunque se presenta como un avance, la cifra muestra la lentitud del proceso. Todavía decenas de miles de familias esperan una solución definitiva meses después del desastre.

La entrega de materiales para reparar los techos por parte del Estado se limita a 70 metros cuadrados por vivienda, explica el propio diario del Partido Comunista. Los técnicos calculan las tejas tomando como referencia el tipo más grande, sin ajustarse a las dimensiones reales de cada casa. En los hogares más amplios, solo se cubre parcialmente el techo, y el resto debe ser reparado por los propios afectados una vez que se declara la habitabilidad mínima.

El Gobierno admite que muchas familias no han podido reconstruir sus techos con rapidez por problemas económicos o de movilidad. Al mismo tiempo, denuncia desvíos de recursos hacia el mercado informal, lo que ha llevado a controles policiales y llamados a reforzar la supervisión popular.

Como alternativa ante la crisis habitacional, los medios oficiales anuncian desde hace un par de meses la reconversión de contenedores metálicos en viviendas. Inicialmente se pensó como una medida puntual, pero ahora se aplica en varias provincias, usando estructuras que antes se importaban para equipos, sobre todo para parques fotovoltaicos.

Aunque intenta venderla como una buena solución, frente al alto costo y la falta de materiales tradicionales, el propio Gobierno reconoce que este modelo enfrenta varios desafíos: la necesidad de un buen aislamiento térmico para contrarrestar el calor y la humedad, la resistencia de las estructuras y los altos costos. Aunque el Estado cubre la urbanización y algunos gastos, los beneficiarios deben pagar el contenedor, cuyo valor se estima en 900.000 pesos.

Además, en los últimos meses algunas mipymes han comenzado a ofrecer contenedores acondicionados entre 7.550 y 10.000 dólares, en un país donde el salario promedio apenas llega a 18 dólares al mes, lo que hace casi imposible acceder a estas viviendas improvisadas, que no garantizan ni comodidad básica ni durabilidad de las estructuras.

A pesar de estas limitaciones, las autoridades insisten en que los contenedores se adaptan con sistemas de aislamiento como lana de vidrio, fibra de henequén o cartón bagazo, y con cubiertas protectoras para reducir el calor y la humedad. Sin embargo, muchos residentes siguen señalando que, aunque funcionales, estas casas no siempre resultan prácticas frente a las condiciones climáticas locales.