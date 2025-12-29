Al menos dos de las 20 empresas sancionadas en Miami-Dade dicen tener licencia de la Ofac

Xael Charters y Yumury Envios & Travel han sido sancionados por el recaudador de impuestos del condado por hacer "comercio con la dictadura"

La Habana/Además de la empresa Xael Charters, que ha presentado una demanda contra la revocación de su licencia local en Miami-Dade, la compañía Yumury Envios & Travel ha asegurado que sus operaciones comerciales con Cuba estaban permitidas por los autoridades federales de EE UU.

Estos dos negocios figuran en la lista de los 20 establecimientos sancionados, el 22 de diciembre, por el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernandez, por presuntamente, beneficiar –directa o indirectamente– a la dictadura cubana.

En una entrevista para Telemundo 51 este domingo, el dueño de Yumury, Jorge Félix Velázquez, aseguró que no recibió la carta –el correo llegó a la antigua dirección de la empresa– en la que el recaudador pedía la documentación que le autoriza a hacer negocio con la Isla. Sin embargo, se comprometió en hacerla llegar a la oficina del recaudador.

El empresario también defendió su labor y señaló que su firma “simplemente” manda “paquetería y ayuda a los familiares en Cuba de la gente que vive aquí y que quiere mandarle a su familia un par de zapatos o un paquete con comida”.

En la misma nota de Telemundo, el recaudador de impuestos Dariel Fernandez indicó que, si las empresas “tienen los documentos, y prueban que tienen la licencia de la Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros, que depende del Departamento del Tesoro) para operar y entrar en algún tipo de comercio con la dictadura, nosotros no tenemos ningún tipo de problema”.

No obstante, el funcionario no se movió ni un centímetro de la línea que ha marcado desde que comenzó con este proceso y cerró su mensaje de forma categórica: “Vamos a hablar claro: la dictadura comunista cubana es y será un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

En cuanto a la demanda que este domingo hizo pública Fernandez, Periódico Cubano reveló que la empresa que inició el proceso legal fue Xael Charters. Según el medio, la querella fue presentada el pasado 24 de diciembre y se encuentra en el Tribunal del Distrito Sur de Florida.

La empresa de vuelos chárter alega que es inconstitucional la revocación de su licencia de funcionamiento basada en los Estatutos de Florida. Asimismo, acusa que los perjuicios causados por la medida son “graves” y que representan “una amenaza existencial” para la empresa “que ha operado legalmente en Miami durante aproximadamente 30 años”.

Este domingo, el recaudador de impuestos informó de que “una empresa privada –sin mencionar cuál– ha decidido ahora iniciar un proceso judicial”. Enfático, sostuvo que mientras se resuelve el caso, la revocación permanecerá vigente, “hasta que la empresa demuestre cumplimiento y satisfaga todos los requisitos legales y administrativos necesarios para operar legalmente en el Condado de Miami-Dade”.

En un documento publicado en sus redes sociales, dijo que “las demandas no nos disuaden de cumplir con nuestro deber. Por el contrario, refuerzan la importancia de aplicar la ley de manera correcta y sin concesiones. La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade continuará poniendo a la gente de Miami-Dade primero, actuando cuando sea necesario y protegiendo en todo momento la seguridad y la integridad de nuestra comunidad”.

Fernandez insistió en que su decisión está basada en “el deber de salvaguardar la seguridad nacional de Estados Unidos y de asegurar que nuestro condado no sea utilizado, directa ni indirectamente, para beneficiar o apoyar a la dictadura cubana, la cual es un enemigo de Estados Unidos de América”.

La medida aplicada por el recaudador, con la que canceló licencias a negocios por presuntos vínculos con el castrismo, está amparada en la Sección 205.0532 de los Estatutos de Florida y en la Sección A-175.1 del Código del Condado de Miami-Dade, que autorizan a revocar o negar la renovación del Impuesto Local de Negocios a empresas que realicen operaciones con Cuba en violación de la legislación federal estadounidense. Además de las sanciones federales a las que se exponen esas compañías, la revocación del Impuesto Local de Negocios (Local Business Tax) equivale a la suspensión de su licencia comercial y les impide operar legalmente dentro del condado.

Entre las afectadas figuran agencias de viajes, compañías de envíos y firmas de logística, varias de ellas con múltiples ubicaciones en el sur de Florida:

Havana Sky Travel Inc.

AMZ Immigration and Multi-Services Corp.

Global Cargo Corp.

Globi Multiservices Inc., operando como Globi Envios.

Managua Travel Agency Inc., operando como Cuba Travel & Services.

BM Envios Cargo Corp.

R & R Logistics Customer Freight Solutions LLC.

Leafy Holidays Inc.

JM Services LLC.

Yumury Envios & Travel LLC (2 ubicaciones).

Lucero Services Corp.

OMD Multiservices LLC, operando como Martinair Travel.

JC Montoya Services Inc.

Latin Logistics LLC, operando como Avianca Express.

Capote Express Inc.

Pocho Express LLC.

Xcellence Travel Inc.

Via Blanca Multiservice Inc.

Tu Cuba Multiservices Corp.

Xael Charters Inc.