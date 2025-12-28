Llega la primera demanda en Florida contra la revocación de licencias a empresas vinculadas con Cuba

La Habana/El recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernandez, informó este domingo de que una empresa demandó ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida la revocación del Impuesto Local de Negocios a 20 establecimientos, que entró en vigor el pasado lunes. La medida, impulsada por el funcionario, busca evitar que el sur de Florida sea utilizado como plataforma económica para sostener al régimen de La Habana.

En un documento fechado este sábado, el recaudador señaló que “una empresa privada –sin mencionar cuál– ha decidido ahora iniciar un proceso judicial”. Mientras se resuelve el caso, dijo, la revocación permanecerá vigente, “hasta que la empresa demuestre cumplimiento y satisfaga todos los requisitos legales y administrativos necesarios para operar legalmente en el Condado de Miami-Dade”.

Firme en su posicionamiento, Fernandez remarcó que estas demandas no lo van a disuadir. “Por el contrario, refuerzan la importancia de aplicar la ley de manera correcta y sin concesiones. La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade continuará poniendo a la gente de Miami-Dade primero, actuando cuando sea necesario y protegiendo en todo momento la seguridad y la integridad de nuestra comunidad”, agregó en el documento difundido en sus redes sociales.

Fernandez insistió en que su decisión está basada en “el deber de salvaguardar la seguridad nacional de Estados Unidos y de asegurar que nuestro condado no sea utilizado, directa ni indirectamente, para beneficiar o apoyar a la dictadura cubana, la cual es un enemigo de Estados Unidos de América”.

La medida aplicada por el recaudador, con la que canceló licencias a 20 negocios por presuntos vínculos con el castrismo, está amparada en la Sección 205.0532 de los Estatutos de Florida y en la Sección A-175.1 del Código del Condado de Miami-Dade, que autorizan a revocar o negar la renovación del Impuesto Local de Negocios a empresas que realicen operaciones con Cuba en violación de la legislación federal estadounidense.

No obstante, todo este proceso comenzó a gestarse desde septiembre pasado. En ese entonces, Dariel Fernández avisó a los empresarios del condado de que su oficina estaría “más atenta que nunca” a quienes comercien con Cuba sin la autorización federal pertinente. “Sabemos quiénes son y dónde están”, afirmó en ese entonces.

“Como recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade no toleraré a los negocios que intenten beneficiarse participando ilegalmente en el comercio con la dictadura comunista asesina de Cuba”, advirtió en su cuenta de Facebook. En el mensaje, Fernández recordó que “la ley de la Florida y el Código del Condado de Miami-Dade son claros” y que quien “colabore” con el régimen se enfrenta a las consecuencias.

“Nuestro condado nunca será un refugio para los cómplices de la tiranía. Se trata de defender la libertad, proteger a nuestros residentes y asegurar que nadie se enriquezca traicionando los valores que representamos”, señaló en un post en el que compartió una carta en la que afirmó que ya tenía identificados a varios infractores a los que su oficina enviaría “cartas” en las próximas semanas.

Casi dos meses después, el pasado 28 de octubre, se envió una primera ronda de 75 misivas a empresas sospechosas de mantener vínculos comerciales con la dictadura cubana. En esas notificaciones se solicitó documentación que demostrara la existencia de una autorización federal válida, ya fuera mediante licencias específicas o generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), del Departamento del Tesoro, o por la Oficina de Industria y Seguridad (Bis), del Departamento de Comercio.

Según el propio condado, 48 empresas respondieron y lograron demostrar que no realizaban negocios con Cuba o que contaban con respaldo legal suficiente. Las restantes recibieron un segundo aviso, enviado el 25 de noviembre por correo certificado, en el que se les advertía que la falta de respuesta sería interpretada como indicio de incumplimiento de la ley federal y daría lugar a la revocación de su licencia local.

Bajo aviso no hay engaño y, tras expirar ese plazo y ante la ausencia de documentación adicional, la oficina del recaudador procedió a revocar el Impuesto Local de Negocios, lo que impide a las empresas señaladas operar legalmente dentro del condado. Entre las afectadas figuran agencias de viajes, compañías de envíos y firmas de logística, varias de ellas con múltiples ubicaciones en el sur de Florida.