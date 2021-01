La policía cubana impide un plantón de artistas delante del Capitolio

Dos días después del incidente violento protagonizado por las más altas autoridades de la Cultura, los artistas cubanos siguen movilizados para exigir la renuncia del ministro Alpidio Alonso.

Este viernes, mientras los artistas del grupo 27N daban una conferencia de prensa vía Zoom, Luis Manuel Otero Alcántara era detenido cuando intentaba caminar hacia el Capitolio de La Habana, sede del Parlamento, para pedir explicaciones sobre los últimos acontecimientos. Hasta este momento, el artista se encuentra en paradero desconocido.

También fue detenido el músico Maykel Osorbo, según la artista Tania Bruguera, que informó de la presencia de un cerco policial alrededor del Capitolio.

Yasser Castellanos, quien sí llegó al lugar a pesar del operativo, fue asimismo arrestado, confirma su esposa, Verónica Vega. "Yo le dije 'eres el hombre invisible'", relata Vega a 14ymedio. "Llegó hasta la misma escalinata y la policía le dijo que se apartara que no podía estar ahí. Yasser dijo que estaba protestando pacíficamente y que quería la destitución del ministro de Cultura". Los agentes le quitaron el celular y a esta hora no hay noticias de dónde se encuentra.



"Si no salgo en una directa diciendo lo que sea, o estoy preso o estoy en el Capitolio, por la libertad de Cuba, porque un ministro de Cultura lo que tiene que darme es cultura, no palos y golpes", dijo Alcántara en una trasmisión en vivo por sus redes sociales minutos antes de ser detenido.

"Esto es para la calle por todos los abusos cometidos por la dictadura y cada cubano de dentro y fuera abusado por la dictadura. Se secó el malecón"

Vistiendo un pulóver blanco en el que se leía la palabra "Exprésate", el artista salió de su casa en la barriada de San Isidro, en La Habana Vieja. En la esquina fue abordado por un agente de la Seguridad vestido de civil que lo condujo hasta una patrulla policial que esperaba a pocos metros.

Todo ocurrió sin violencia, a diferencia de lo que pasó delante del Ministerio de Cultura, cuando Alpidio Alonso y varios funcionarios repartieron golpes a los artistas que hacían un plantón en la calle.

"Cuando un ministro golpea a artistas yo no me siento seguro en mi casa ni en mi país, y no me iré de Cuba", había escrito horas antes Alcántara en su perfil de Facebook. "Esto es para la calle por todos los abusos cometidos por la dictadura y cada cubano de dentro y fuera abusado por la dictadura. Se secó el malecón".

En otro video en directo emitido en la misma red social, Alcántara dejó claro que si era arrestado en la jornada de este viernes, insistirá.

"Yo no concibo vivir en un país donde mi hijo mañana pueda ser maltratado por el ministro de Cultura, por el de la Alimentación, el de lo que sea, o por el mismísimo Díaz-Canel", reclama Otero Alcántara, que afirma que ir a pedir explicaciones ante el Capitolio es "un acto de supervivencia".

El artista también ha denunciado las colas que se producen en medio de la pandemia y la lamentable situación económica que vive Cuba, pero específicamente cómo la cobertura de las autoridades de la violencia contra artistas y opositores da alas a sus subordinados y al resto de la población que es fiel al Partido Comunista.

"Si un policía viene y te reprime por hacer un performance, es el ministro el que tiene que intervenir por ti, y decir: 'ese hombre es un artista y eso es arte'. Imagínate que ese ser salga a la calle a darle golpe a los propios artistas: ¿qué ejemplo está dando el ministro a un policía? El policía y el seguroso se sienten libres de dar palo también", argumenta.

Otero Alcántara vuelve a ponerse así en el ojo del huracán, dos meses después de la huelga de hambre que llevó a cabo una decena de días para exigir la liberación del rapero Denis Solís. La protesta, que fue asumida por varios miembros del Movimiento San Isidro pero solo él y Maykel Osorbo llevaron al extremo, culminó cuando la policía entró en la sede del colectivo, en La Habana Vieja, y detuvo durante varias horas a sus integrantes.

El trayecto en la guagua, desde que fueron detenidos, fue calificado por Carolina Barrera de "travesía del terror", con agentes ensañándose a golpes con los artistas

A la misma hora en que Alcántara emitía su directo por Facebook, el grupo 27N contaba en una retransmisión los pormenores de la agresión que sufrieron frente al ministerio este miércoles.

En ella, volvieron a pedir la dimisión del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, quien, con un manotazo al periodista independiente Mauricio Mendoza, desató un acto de repudio contra los artistas, que a continuación fueron retenidos varias horas.

El trayecto en la guagua, desde que fueron detenidos, fue calificado por Carolina Barrera de "travesía del terror", con agentes ensañándose a golpes con los artistas. "Alguien les dijo que podían ser sus hijos", relata Barrera, y los policías contestaban: "sí, pero es mi trabajo". "Derramaron toda su frustración, todo el odio, contra nosotros", dice la joven, quien reitera que pese a que sufrieron la agresión de levantarles la saya, no las desnudaron ni "tocaron sus partes íntimas", como se ha publicado en algunos medios.

Camila Ramírez Lobón precisó que el interrogatorio con la Seguridad del Estado "duró muy poco", y que se negaron a declarar. Además, los artistas refieren que les quitaron sus móviles y destruyeron la información que contenían.

Mauricio Mendoza, presente en la conferencia, destacó el "miedo del Estado cubano hacia la participación de la prensa independiente como apoyo a estas manifestaciones de la sociedad civil".

Por su parte, Solveig Font narró los contactos del viceministro Fernando Rojas durante diciembre y enero, que solo se hicieron públicos este 27 de enero, en la página de Facebook del grupo.

Rojas, quien contactó a Font el 11 de diciembre para preguntar si los artistas estaban dispuestos a "retomar el diálogo" y se reunió primero con ella el 17 de diciembre, convocó a los voceros del grupo el 29 de diciembre

Rojas, quien contactó a Font el 11 de diciembre para preguntar si los artistas estaban dispuestos a "retomar el diálogo" y se reunió primero con ella el 17 de diciembre, convocó a los voceros del grupo –la propia Font, Yunior García y Camila Lobón– el 29 de diciembre.

En la junta, que, detalla Font, el viceministro les pidió no trascendiera a la prensa, Rojas les transmitió las condiciones de Cultura para sentarse con el 27N, que incluían negarse a dialogar con "corresponsales de medios financiados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos".

Después de ese encuentro, dicen los artistas, mandaron varios mensajes al viceministro para concretar una nueva cita, pero este no contestó.

Para Font, está claro que la Seguridad del Estado sabía de la convocatoria al homenaje a José Martí este miércoles, no solo por las detenciones de Camila Lobón y Katherine Bisquet en la mañana temprano, sino porque Fernando Rojas llamó para convocar a los artistas a una reunión justamente en la misma fecha y a la misma hora.

Los sucesos del miércoles han sido denunciados por distintas organizaciones internacionales, como las agrupadas en el Directorio Democrático Cubano de Miami o el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.

A ellas se unió, este viernes, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC), incluyendo en su base de datos de represores al ministro Alonso y al viceministro Fernando León Jacomino, que también participó en la agresión.

"Señor ministro, en este 168 aniversario del natalicio de José Martí, la Patria os contempla –a usted y a los bárbaros que lo acompañaron en la represión de esos pacíficos artistas– horrorizada e indignada", declaró el director ejecutivo de la Fundación, Juan Antonio Blanco. "Pocas veces es posible caer tan bajo. Pocas veces se puede ser tan cobarde y sumiso a la policía política como lo fue usted al enlodar la dignidad de todo el Ministerio de Cultura. ¡Vergüenza! No habrá amnesia".

