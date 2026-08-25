Más de 50 personas afectadas por una intoxicación alimentaria en Santiago de Cuba

La sal de nitro y el pan elaborado con aceite no comestible serían las causas, según fuentes consultadas por 'Martí Noticias'

La Habana/La dirección general de salud de Santiago de Cuba atribuyó la intoxicación de 52 cubanos, entre ellos “dos gestantes y tres menores de edad no lactantes”, a la “ingestión de alimentos”. Aunque aseguró haber identificado el posible origen, aún se trabajaba en pruebas de laboratorio “para ultimar detalles de la causa”.

Erick, un residente de la localidad, contó a Martí Noticias que el problema se debió a “sal de nitro –usado industrialmente como conservante para prevenir las bacterias y microbios en los alimentos– y pan que está siendo elaborado con aceite que no es comestible”.

El activista Yasser Sosa confirmó al mismo medio la versión y agregó que el pan consumido por estas personas “provenía de una panadería estatal, esas cosas fueron las que los intoxicó”.

Según el comunicado, en la tarde de este lunes en el policlínico José Martí Pérez, del centro urbano homónimo, se atendieron a los pacientes por “dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas y sensación de calambres en boca y manos”. Además, algunos de ellos presentaban “deshidratación ligera y moderada, a causa de los vómitos y deposiciones”.

La dependencia subraya que “ninguno de los pacientes atendidos se encuentra en estado grave ni crítico”. Sin embargo, reconoció que debido a la incidencia de los síntomas, “los lactantes, menores de edad y 13 adultos fueron remitidos a otras instituciones hospitalarias (sin precisar cuáles), con el propósito de asegurar un seguimiento más profundo”.

La ingesta de sal de nitro puede ser mortal. En febrero del año pasado Doraima García Moroña, de 26 años, y su hija de 5, Nashlyn Salet Hernández García, murieron en Guanabacoa (La Habana), después de ingerir el compuesto que confundieron con sal común. Otros tres miembros de la misma familia, incluida una infante de un año, fueron hospitalizados por la misma causa.

En febrero del año pasado Doraima García Moroña y su hija Nashlyn Salet Hernández García, murieron en Guanabacoa, después de ingerir el compuesto que confundieron con sal común

El tío de las fallecidas dijo que adquirió el producto en la calle Compostela, de La Habana Vieja, “en el entendido de que se trataba de sal común”. Sin embargo, días después, el hombre de 74 años fue acusado por las autoridades cubanas de proporcionar la sal nitro que causó la muerte de sus familiares.

La sal común, un producto altamente consumido en la Isla –el doble de lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud–, es también uno de los que más escasean en la canasta básica racionada. De ahí que los ciudadanos recurran cada vez más al mercado negro para satisfacer esa necesidad.

La pasada semana, la dirección de Salud Pública de Mayabeque lanzó una alerta urgente después de comprobar que un aceite vendido a la población no estaba destinado al consumo humano.

El post difundido por medios oficiales, advierte que “no deben consumir un aceite vendido en el Recinto Ferial el Rodeo”, en la capital de la provincia, “ya que se determinó después de las pruebas realizadas que es un aceite crudo vegetal para el consumo animal y no humano”.

De las ofertas de este aceite “prieto” han comentado varios vecinos del lugar a 14ymedio. “Se supone que es para comer, pero está oscuro y gordo”, dijo una mayabequense. “Ni loca he comprado yo eso, antes hiervo todo con agua”.