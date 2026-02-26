El 78% de las mipymes reportan caídas en sus ventas por escasez de combustible

Otra de las “heridas” para las mipymes por la falta de combustible es que todo lo perecedero se pierde por falta de refrigeración.

Madrid/La crisis actual está siendo para las pequeñas empresas en Cuba más letal que la pandemia de covid-19. Es la conclusión a la que llega la consultora Auge en un nuevo informe sobre el impacto de la falta de combustible en las mipymes, publicado este jueves. El texto, firmado por Oniel Díaz Castellanos, recoge una encuesta elaborada entre 63 empresas, que arroja cifras serias: el 78% de ellas reportaron caídas en sus ventas desde que, hace un mes, Donald Trump firmó la orden ejecutiva que decretaba la imposición de aranceles a los países que suministraran petróleo a la Isla.

La decisión, sumada a la suspensión de los envíos de combustible desde Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, tiene a Cuba casi paralizada. “No hablamos solo de pequeñas empresas. Cuando actores como Supermarket 23, Cubamax, Meliá o Sherritt reducen operaciones, la señal es clara: el impacto es sistémico”, dice la consultora en el anuncio de este informe, el segundo de una serie específica anunciada, inaugurada por un análisis que recogía que más del 96% de los emprendimientos privados “enfrentan un impacto que va de severo a catastrófico ante la escasez de combustible”.

En esta ocasión, Díaz Castellanos compara la presente crisis con la que sufrieron las empresas durante el coronavirus y explica por qué la situación ahora es peor. “Cuando en 2020 la pandemia paralizó el país, muchos emprendedores descubrieron que podían reinventarse. El teletrabajo, el delivery, la reconversión de negocios. Fue duro, pero había caminos”, expone. “Hoy, la pregunta es otra: ¿qué pasa cuando lo que falta no es un cliente, sino la energía misma para operar?”. El consultor encuentra varias diferencias con aquel tiempo, empezando por la naturaleza del problema. “La energía no es un insumo más: es la base sobre la que descansa todo lo demás”, asevera.

“Sin combustible, los proveedores no pueden transportar. Las cadenas de suministro se rompen. Primero llega menos, luego llega tarde, luego no llega”

La caída de las empresas está siendo gradual, afirma, pero esta gradualidad “es traicionera”. A medida que las reservas de combustible se van agotando, “los inventarios se reducen sin reposición” y “los ahorros se consumen en gasolina a precios astronómicos”. La crisis no atañe solo a los vulnerables, dice Díaz Castellanos reiterando los nombres de grandes firmas como Cubamax o Sherritt: “golpea desde la microempresa hasta la corporación transnacional”.

El consultor menciona en concreto las cinco “heridas más profundas” que está dejando la falta de combustible en los emprendimientos, dos de ellas, cero ingresos y cero materia prima. “Cuando no hay energía, no hay producción. Cuando no hay producción, no hay ventas. La cadena es simple y brutal”, desgrana el texto. Y añade: “Sin combustible, los proveedores no pueden transportar. Las cadenas de suministro se rompen. Primero llega menos, luego llega tarde, luego no llega”.

Otra de las “heridas” es que todo lo perecedero se pierde por falta de refrigeración, y otra, la “descapitalización total”. A este respecto, Díaz Castellanos recuerda el estudio sobre el clima empresarial publicado por la misma consultora el pasado diciembre, que reveló que el 60% de las mipymes había invertido en paneles solares o plantas eléctricas. Para estas, prosigue, “la supervivencia es posible, aunque con costos elevados”. El 40% restante, prosigue, “enfrenta una decisión cruel: comprar combustible en el mercado negro a precios inalcanzables y cantidades que tienden a ser menores cada vez más, o paralizarse”.

Por último, está la “herida” de los costos fijos sin retorno: “El alquiler del local, el custodio, los impuestos. Todas esas facturas siguen llegando aunque el negocio no produzca”.

En medio de este panorama, indica el documento, hay empresas que mantienen sus ventas gracias a los inventarios, pero, alerta, cuando estos se acaben, no tendrán nada que vender. “La caída podría ser abrupta y masiva”, advierte el consultor. “Entonces, la crisis empresarial mostrará su verdadera cara”.