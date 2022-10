Por falta de materia prima en Camagüey, se fabrica pan con yuca y suero de leche

Con harina de yuca, arroz y suero de lácteos, el Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria pretende cubrir el déficit de materias primas para la elaboración de alimentos en Camagüey. La estatal, que dirige el trabajo de casi un centenar de empresas, espera que esta medida impulse la producción en el territorio, aunque reconoce que será insuficiente para atender la demanda.

El Grupo ha realizado inversiones en la remodelación de la línea de sacrificio y en la planta de lácteos en la provincia, proveedor clave del país en el sector ganadero. En declaraciones a Televisión Camagüey, el directivo Juan Carlos Domínguez, presidente de la estatal, expuso que sin las materias primas sustitutas ni siquiera podrían mantener activa la producción básica.

"Esto nos compromete a que, en 2023, debemos alcanzar mejores niveles productivos de los que tenemos este año", prometió Domínguez con la habitual retórica triunfalista, pero admitió que "no llegaremos a lo que la persona demanda, pero sí vamos a tener una mejora en la oferta".

En cuanto a la idea de utilizar arroz, suero y harina de yuca, el funcionario la atribuyó a que "la gente tiene un poder de creatividad alto".

Desde hace meses, las panaderías han echado mano a otros ingredientes, como boniatos, yuca, plátanos o residuos de arroz, para intentar cubrir la demanda. No obstante, ha sido imposible cumplir los planes de producción de pan, entorpecidos también por la escasez de combustibles para alimentar los hornos.

La empresa estatal cerró la semana pasada con 60.000 unidades de pan menos que las necesarias para atender la demanda de Guantánamo, situación que se repitió en Holguín, donde el Gobierno Provincial señaló que la producción se frenó el viernes por la ya previsible falta de combustible y harina.

Como es habitual, el Gobierno cubano señaló al bloqueo de Estados Unidos, pero Yanet Lomba Estupiñán, directora técnica de la Empresa Cubana de Molinería, ventiló en Cubadebate que el país no garantiza un financiamiento estable para la compra de cereales. En el propio medio alega, refiriéndose a los directivos nacionales, que el "factor humano" incide en la calidad del pan más que el déficit de materias primas.

Para la transportación en barco de la harina necesaria para cubrir la demanda nacional son necesarios entre 14 y 16 millones de dólares. Sin embargo, el Gobierno solo paga uno o dos contenedores, cuando la producción básica requeriría al menos cuatro. A esto se suma que la harina disponible en la Isla durante las últimas semanas tiene "muy mala calidad", según afirmó Yuneisi Tamayo Lamorú, jefa técnica de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Cereales.

Los molinos nacionales también se enfrentan a una fuga de personal por los bajos salarios. Lomba Estupiñán señaló que solo en el primer semestre de 2022 la Empresa Cubana de Molinería sufrió 200 bajas y teme que al cierre del año la cifra llegue a 500, de una plantilla básica de 1.700 trabajadores.

Para la funcionaria, la inestabilidad del personal también afecta la calidad del producto, porque no se puede formar a los obreros en "dos o tres meses". "Se tiende a echar la culpa a la harina por la calidad del pan. La harina es la misma, por tanto, no es posible que en La Habana el pan tenga una calidad y que en Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Camagüey no se pueda hacer un pan bueno con esa misma harina", señaló.

