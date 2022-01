La familia de Andy García, preso por el 11J, pide a 32 embajadas que manden observadores a los juicios

Roxana García Lorenzo, hermana de Andy, detenido en Santa Clara tras las protestas del pasado 11 de julio, ha pedido a los embajadores en Cuba que asistan como observadores a los juicios que comienzan este lunes en esa ciudad contra los presos por esas manifestaciones pacíficas.

En una carta remitida por la organización Cuban Prisoners Defenders (CPD) a 32 delegaciones diplomáticas presentes en la Isla, Roxana García denuncia que su hermano, "detenido bajo desaparición forzosa" y "convicto de conciencia", ha sido sometido a "torturas, golpizas, amenazas de hasta 30 años de condena y a ser fusilado si no se retracta de su posición de conciencia".

Entre las embajadas que recibieron la misiva figuran 14 delegaciones de la Unión Europea, 12 de América Latina, la Santa Sede, la ONU y otros países, como Japón.

"Mientras redacto esta carta", prosigue la joven, de 20 años, "permanece aislado en una prisión de máxima seguridad conocida como Guamajal en Santa Clara, sin derecho a llamadas telefónicas en una violación del debido proceso y la defensa activa". La familia solo tiene acceso a él dos veces al mes.

Precisamente el viernes, Andy García hizo llegar unas palabras desde prisión que fueron publicadas al día siguiente por su hermana en su muro de Facebook. En ellas, el joven reitera su "confirmación y compromiso ante esta causa" y afirma que sigue "estando puesto" y que "los ideales no se negocian, por lo que continuaré firme pese a lo que tenga que enfrentar".

"Acaben de entregar el poder, que cese el miedo importado y luego implantado de este comunismo en nuestro pueblo, en nuestra preciosa Isla"

Dirigiéndose al régimen, García Lorenzo pide: "Acaben de entregar el poder, que cese el miedo importado y luego implantado de este comunismo en nuestro pueblo, en nuestra preciosa Isla".

"Quiero hacer mucho, pero me siento impotente encerrado en estos cuatro barrotes oxidados", expresa el joven, "pero más que nada quiero agradecer, es lo mínimo que puedo hacer, agradecerle a cada uno de ustedes por no olvidarse de mí, por no dejarnos solos y olvidados".

Los 842 presos por manifestarse el 11J reportados por CPD, lamenta Roxana García en la misiva a las embajadas, "están siendo juzgados en casos prefabricados, con falsos testigos del Gobierno, otros a los que hicieron firmar declaraciones que luego no reconocen, y acusaciones vergonzosas con penas escandalosamente altas, propias de asesinos y criminales", en algunos casos de hasta 30 años.

La joven recuerda, además, cómo su familia, una de las más activas en la defensa de los presos políticos, es hostigada. Por haber creado una "iniciativa cívica con la que obtenemos ayuda para las familias de los reos mediante la distribución de alimentos", refiere, "hemos sido detenidos tanto yo como mi esposo, Jonatan López Alonso, y su padre, Pedro López Mesa, y también tenemos por nuestra integridad física".

Por todo ello, pide a las delegaciones diplomáticas que "nos acompañen como observadores en estos juicios, o, en su defecto, lleven a cabo en su país acciones encaminadas a detener estos crímenes de lesa humanidad". Y concluye: "A chicos y chicas jóvenes, llenos de vida, les están destrozando sus vidas y las de sus familias y amigos".

Los detenidos en Santa Clara por el 11J que enfrentan juicio este lunes son, además de García Lorenzo, José Gabriel Arruebarruena, Randy Arteaga Rivera, Brian Amed Ceballo O'Reilly, Maykel Fleites Rivalta, José Miguel Gómez Mondeja, Armando Guerra Pérez, Liván Hernández Sosa, John Luis Machado Marrero, Amanda Dalai Matamoros Cabrera, Pedro Manuel Nicodemos Cabrera, Ariel Núñez Martínez, Mercy Daniela Pitchs Martínez, Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz, Yunior Sebey Mena y Leonel Tristá García.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.