Las familias de los presos políticos en Cuba hablarán en directo el 10 de diciembre

Un grupo de activistas e influencers cubanos transmitirán en directo y simultáneamente este viernes, Día Internacional de los Derechos Humanos, el evento "Hablan las familias de los presos políticos en Cuba".

El encuentro, organizado a instancias de la familia de Andy García Lorenzo, detenido tras las protestas del 11 de julio en Santa Clara y recién trasladado a la prisión de Guamajal, Villa Clara, tendrá lugar a las 2 pm hora local.

La idea es, explica a 14ymedio la hermana del joven preso, Roxana García, "hacer una directa en la que puedan entrar todas las familias que quieran, para hablar, para expresar lo que sienten, para denunciar lo que quieran, todas las violaciones que se están cometiendo con nuestras familias".

Según cuenta la empresaria Saily González, una de las participantes a través de sus redes, se mantendrá el directo de modo ininterrumpido hasta que sean entrevistados todos los familiares que deseen participar y contar su experiencia.

Para ello, utilizarán también CubaSpaces, que ya transmitió en Twitter lo acontecido en la Isla durante los pasados 14 y 15 de noviembre, cuando la Seguridad del Estado frustró la Marcha Cívica por el Cambio organizada por la plataforma Archipiélago.

Hasta el momento, el evento se transmitirá por el perfil de González en Facebook y los canales de YouTube de la familia de Andy García, del realizador Ian Padrón, de Eliécer Ávila, de Luis Dener y de Guena Rod

Además, dicen los organizadores, también habrá "secciones intermedias" para que intervengan "otras iniciativas nacionales e internacionales de apoyo a los presos políticos cubanos y sus familiares".

Otros artistas, como Claudia Valdés y Yotuel Romero, también han ofrecido su apoyo para dar publicidad a la transmisión.

La familia de Andy García Lorenzo es una de las abanderadas más activas de la causa por la liberación de los encarcelados del 11J. Hace unos días, colocaron en la azotea de su casa en Santa Clara un cartel reclamando la libertad del preso político, y el pasado 15 de noviembre protagonizaron una protesta frente a la puerta de su casa que fue respondida con un prolongado acto de repudio.

"Para nosotros es muy importante todo lo que estamos haciendo con Andy", dice Roxana García. "Le estamos haciendo saber a él que mientras nos tenga a nosotros como familia y mientras siga detenido, no lo vamos a dejar solo".

La joven es consciente de que "pronto serán los juicios", pero tienen algo muy claro: "No importa el tiempo de cárcel que le pidan a mi hermano, mientras él esté privado de su libertad, yo no me voy a callar. Ni yo ni mis padres ni mi familia entera".

