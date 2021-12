Saily González deja Archipiélago y llama a acelerar la lucha por los derechos en Cuba

La empresaria Saily González, una de las coordinadoras más activas de Archipiélago desde su creación, anunció este domingo que abandona la plataforma opositora cubana.

"Hoy me aparto de Archipiélago, el emprendimiento más importante al que he contribuido en mi vida y el grupo humano que más fraterno me ha sido y es", escribe en un tuit. La razón, prosigue, es que su mundo "anda en 48 cuadros por segundo y la lógica hace que Archipiélago ande en 24". Y pide: "No busquen más razones que no hay".

En un post de Facebook, aclaró: "No, señores, no me voy del país", después de argumentar: "Tenemos el objetivo común de conquistar todos los derechos para todos los cubanos, de conseguir que todos podamos aportar a nuestro país, y los frentes en los que yo lucho nunca serán excluyentes, como no lo es tampoco el de Archipiélago. Esto nos hermana, y hermana también conmigo a todo el que piense así".

González, también llamada "Saily de Amarillo" por el pequeño negocio homónimo que abrió en Santa Clara en el sector hotelero, ha sido una de las cabezas más visibles de Archipiélago desde que el grupo convocó la marcha del 15 de noviembre, finalmente frustrada por las amenazas y la represión de la Seguridad del Estado.

Ese 15N, una turba enardecida y violenta impidió a la joven salir de su casa, y ella se limitó a seguir las dos consignas acordadas en Archipiélago: dar aplausos a las tres de la tarde y tender sus sábanas blancas. Días después, y como había anunciado, salió con una flor en la mano y transmitió por video la caminata, que finalizó depositando la flor a los pies de la estatua de Antonio Maceo en Santa Clara.

Desde la llegada a España, el pasado 17 de noviembre, de la figura más visible de la plataforma, Yunior García Aguilera, el grupo se ha ido desmembrando

Después de que el régimen desbaratara a golpe de amenazas, actos de repudio y militarización de las ciudades la Marcha Cívica por el Cambio, Archipiélago convocó a seguir las protestas pacíficas hasta el 27 de noviembre. Sin embargo, desde la llegada a España, el pasado 17 de noviembre, de la figura más visible de la plataforma, Yunior García Aguilera, el grupo se ha ido desmembrando.

La de González es la segunda "deserción" de Archipiélago en muy pocos días. El viernes, el abogado Fernando Almeyda renunció el viernes a ser uno de los coordinadores de la plataforma. A modo de explicación, dijo que "el matiz político de la plataforma y sus coordinadores, si bien estoy seguro que benefician a la causa cubana, se está alejando de mis ideas, mi forma de pensar y mi postura política".

Además, el jurista se mostró crítico con la "agenda" de Yunior García Aguilera, "que no responde a los objetivos y fines de Archipiélago y sobre la cual los miembros no tenemos control real".

Antes de González y Almeyda, el grupo ya había sufrido notables pérdidas. Una de ellas fue la de Daniela Rojo, que el miércoles pasado anunció su renuncia como coordinadora de la plataforma. La joven de Guanabacoa, madre de dos niños pequeños, que fue secuestrada por la policía política el pasado 12 de noviembre y estuvo cinco días en una casa del Ministerio del Interior bajo custodia de varios agentes, argumentó su decisión en "problemas personales y familiares".

Y otra salida, anterior, fue la del profesor Leonardo Fernández Otaño, también moderador de la plataforma, quien confesó, al igual que Almeyda, no compartir "un grupo de acciones de corte político realizadas por Yunior García Aguilera desde su salida de Cuba".

