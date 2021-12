Las familias de cuatro presos políticos en Santa Clara exigen ver a sus hijos

Andy García Lorenzo, José Miguel Gómez Monteja, Liván Hernández Salazar y Carlos Michael, detenidos en Santa Clara por participar en las protestas pacíficas del pasado 11 de julio, se encuentran en paradero desconocido.

"Fueron trasladados a una locación desconocida sin que se le proveyera información a sus familiares más cercanos", denunció este viernes en un comunicado la plataforma Archipiélago, que recordó que esto sucedió "en el contexto de la visita que Miguel Díaz-Canel realizó ayer a Santa Clara".

La familia de Andy García colocó en la azotea de su casa en Santa Clara un cartel reclamando la libertad del preso político. "Responsabilizamos a la Seguridad del Estado con cualquier daño físico o psicológico que sufra mi hermano o cualquiera de los otros prisioneros", denunció este viernes en un breve video Roxana García, hermana de Andy.

Me quitaron mi tranquilidad emocional pero me quitaron el miedo, ustedes son unos ratones, unos cobardes, este cartel no se va a quitar de esta casa"

"Nos tienen que decir dónde está, por qué lo trasladaron, cuáles fueron los motivos", reclama la joven, que ya protagonizó junto a otros miembros de la familia una protesta el pasado 15 de noviembre frente a la puerta de su casa que fue respondida con un prolongado acto de repudio oficialista.

La madre de Andy García también reclamó una respuesta sobre el paradero de su hijo. "Me quitaron mi tranquilidad emocional pero me quitaron el miedo, ustedes son unos ratones, unos cobardes, este cartel no se va a quitar de esta casa", aseguró. "Exijo ver a mi hijo, como madre no me pueden negar ese derecho, no me voy a callar".

Recientemente, Roxana García y su esposo, Jonatan López, lanzaron una iniciativa para apoyar a las familias de los presos políticos del 11J en Santa Clara. El proyecto, apoyado también por la activista y miembro de la plataforma Archipiélago Saily González busca ayudar a sufragar los gastos de los alimentos que se llevan a la cárcel en cada visita.

"Hay muchos presos que nunca han recibido un saco, como les llaman en las prisiones", explicó González en una transmisión a través de Facebook. "No se trata solo de la comida que puedan recibir, sino también del apoyo de las personas de fuera, de sus familiares, amigos".

Para la joven, es importante recordar que "esa gente está presa desde el 11 de julio" porque "fueron los que salieron a dar la cara".

