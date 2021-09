Anuncian nuevos apagones y los cubanos se desesperan cada día más

Más apagones, más quejas ciudadanas y las mismas excusas del oficialismo. La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) anunció este jueves que habría cortes de luz en la Isla debido a un "déficit de generación".

Según una nota publicada en la prensa oficial, la noche del miércoles se produjeron apagones "por alta transferencia en las líneas de 220 kV entre Nuevitas y Holguín por las salidas imprevistas de las unidades 4 y 5 de la termoeléctrica Diez de Octubre a las 19:45 y 20:36 horas" y que a primera hora de este jueves "salió de servicio la unidad 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez por salidero en la caldera".

Acto seguido, la empresa estatal admite que hay cinco centrales fuera de servicio: Tallapiedra y Mariel, en La Habana; Diez de Octubre en Nuevitas (Camagüey), Felton en Mayarí (Holguín) y Antonio Maceo en Santiago de Cuba.

"La UNE trabaja ininterrumpidamente para resolver estas averías e incorporar los bloques a la generación", asegura el texto en Cubadebate que, una vez más, no aplaca el enojo de los lectores.

"Sé que los equipos se rompen o sufren averías por el uso continuo, pero de veras esto es insostenible e inaguantable"

"Yo no entiendo este asunto de las roturas", escribe en un comentario Luis Orlando Águila Hernández. "Sé que los equipos se rompen o sufren averías por el uso continuo, pero de veras esto es insostenible e inaguantable", y se queja: "Siempre hay 5, 6, 7, 8 bloques rotos, se reparan 4 y salen 3 más, y así se mantienen un piloto de bloques fuera de servicio, sin contar los que salen por mantenimiento".

Otro usuario comenta: "Ya esto es un chiste, pero de mal gusto. Ya le cogimos el juego, hay pero no te toca, te toca pero no hay. Hoy no fío, mañana sí".

"No vamos a mejorar nunca. ¿Cierto?", se lamenta otro lector, mientras que otro más reaccionaba con ironía a la noticia: "¡Qué sorpresa!".

No podía decirse que lo fuera, en efecto, pues la propia UNE anunció, el pasado 19 de septiembre, de que a pesar de restablecerse el servicio aún se preveían cortes de luz.

En las horas picos de este jueves, la eléctrica pronostica más "afectaciones al servicio" y ofrece, eso sí, "disculpas por las molestias causadas".

Tras un caluroso septiembre y ante un inminente octubre en el que no se prevé una bajada de las temperaturas, los apagones inciden, por ejemplo, en la calidad del sueño de los cientos de miles cubanos que no pueden encender el ventilador.

Sin embargo, la situación más dramática se vive a la hora de cocinar. A partir del año 2000, con la Revolución Energética impulsada por Fidel Castro, con la disponibilidad del entonces abundante combustible venezolano, en los fogones se reemplazaron la leña y el queroseno por equipos electrodomésticos que fueron publicitados a bombo y platillo por el Gobierno como un escalón de modernidad.

La mayoría de esos equipos, entregados de manera subsidiada o por créditos a principios de este siglo, ya se rompieron, pero la gente continúa usando energía eléctrica –en arroceras, ollas Reina o pequeñas hornillas–, dado también que el acceso al gas es limitado.

