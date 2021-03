Archivan la causa de "clandestinidad de impresos" contra Carolina Barrero

La causa por "clandestinidad de impresos" abierta contra Carolina Barrero ha sido archivada este jueves, según confirmó ella misma a través de sus redes sociales.

"Entre todos podemos construir una cultura de derecho, tenemos que saber que podemos defendernos ante la arbitrariedad y pelear por nuestros derechos jurídicos", escribió en su muro de Facebook. "Hoy hemos ganado. En la estación de Infanta y Manglar se me notificó que se procede al archivo de las actuaciones según el Artículo 8, inciso 2 (8-2) del Código Penal y se me hizo entrega del iPad ocupado".

El artículo citado dice que "no se considera delito la acción o la omisión que, aun reuniendo los elementos que la constituyen, carece de peligrosidad social por la escasa entidad de sus consecuencias y las condiciones personales de su autor".

A la historiadora se le abrió un expediente policial el pasado 7 de febrero, tras un interrogatorio en el que un agente de la Seguridad del Estado la instó a regresar a España, donde tiene su residencia actualmente, por realizar y difundir unos dibujos de José Martí con camisa de estrellas.

Según contó Barrero a 14ymedio en aquella ocasión, la Seguridad del Estado también hizo un registro en la casa donde se estaba quedando en La Habana Vieja y confiscaron su iPad, los dibujos impresos de Martí y unas hojas con firmas recogidas online para pedir el revocatorio de mandato del ministro de Cultura Alpidio Alonso.

"La Seguridad del Estado me acusa por esta imagen impresa. Es un Martí hecho de estrellas, con el trazo de la ternura y del ensueño. No hay una pizca de ofensa en ese dibujo, es todo respeto e ilusión", escribió en sus redes Barrero, quien durante el interrogatorio se acogió a su derecho de guardar silencio y no hizo comentarios sobre la acusación. "Si me van a construir un caso de esto para meterme presa en un juicio sumario que lo hagan, pero que les quede claro, no me van a chantajear ni amenazar con la construcción de un supuesto delito. Se los dije ayer, no me he ocultado para hacerla, la imprimiría mil veces".

La denuncia contra Barrero fue realizada por la teniente coronel Kenia María Morales Larrea, una oficial que se ha dedicado a amenazar durante los últimos años a artistas como Tania Bruguera. Morales también ha participado en registros policiales en las viviendas de activistas y periodistas independientes.

