El Banco Nacional de Cuba apelará la sentencia británica sobre la deuda

El Banco Nacional de Cuba (BNC) recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Londres que este martes falló a favor del fondo de inversión CRF I Limited al reconocer sus derechos sobre una deuda de 72 millones de euros contratada por la Isla.

Aunque la jueza Sara Cockerill concedió una pequeña victoria técnica al régimen, al estimar que el acreedor es el BNC y no la República de Cuba, en realidad no cambia nada en el fondo, puesto que esta entidad fue subsumida en el Banco Central de Cuba (BCC) y, en última instancia, el Estado cubano deberá asumir la deuda contratada por sus propias instituciones.

De hecho, la noticia del recurso de la sentencia no la ha dado ningún directivo del banco, sino el ministro cubano de Justicia, Oscar Silvera. En una conferencia de prensa recogida por Prensa Latina, este miércoles, el ministro informó de que la defensa del BNC apelará "mediante un documento que debe presentarse antes del 19 de mayo de este año".

A partir de ese momento, indicó Silvera, "la defensa tendrá todas las opciones para discutir y probar todas sus alegaciones, a partir de las posibilidades y las características de la ley inglesa".

"Consideramos que no es acreedor legítimo del BNC, porque el acto donde se acreditó esa cesión es ilícito"

El ministro destacó la parte que le conviene al régimen, esto es, que la magistrada británica dejó fuera de la demanda al Estado cubano, volviendo a esgrimir el argumento de que "CRF no es acreedor legítimo de Cuba": "No lo era de la República, porque nunca cedió su garantía, y consideramos que no es acreedor legítimo del BNC, porque el acto donde se acreditó esa cesión es ilícito".

A juicio de Silvera, los documentos presentados por CRF en la corte inglesa "fueron resultado de una acción fraudulenta que fue juzgada por los tribunales cubanos y los encartados declararon en la vista efectuada en febrero pasado en Londres". Con esto aludía a la condena de varios funcionarios por supuestos sobornos pagados por el fondo de inversión para que aprobaran la cesión de deuda pública y, con ello, perjudicar al país, lo cual fue la principal línea de defensa de La Habana en Londres.

"Existen documentos que prueban las intenciones de dañar al país y de afectar los flujos financieros de la economía cubana", dijo también Silvera, que considera que "la actuación del fondo buitre" fue "de mala fe".

La noticia de la sentencia en Londres fue presentada este martes como un triunfo por la prensa oficial, aunque no podía ocultar lo más importante: "En lo adelante el proceso continuará solamente contra el Banco Nacional de Cuba, quien tendrá derecho a establecer las reclamaciones que le permite la ley inglesa".

El litigio comenzó a finales de enero en la corte de Londres después de que el fondo de capital riesgo CRF I, fundado en 2009 y con sede en Islas Caimán, demandara a la Isla por considerarse el mayor tenedor de deuda soberana de la Isla.

El BNC es hoy un banco comercial, pero hasta 1997 ejercía como Banco Central de Cuba. El BCN siguió responsabilizándose del registro, control y servicio de la deuda que había colocado hasta la creación del BCC, motivo por el que es parte demandada.

La deuda se originó a raíz de dos créditos que Cuba cerró en 1984 con los bancos europeos Crédit Lyonnais y L'Istituto Bancario Italiano, con el BNC como garante. Tres años después, Fidel Castro declaró "impagable" la deuda de su país –y en general la de todas las ex colonias– y la Isla dejó de cumplir con sus acreedores hasta que con Raúl Castro, en 2006, se cambió esta política.

Cuba renegoció su deuda con el Club de París, pero no con el de Londres, al que pertenece CFR, que asegura no haber tenido respuesta de La Habana en siete años durante los que intentó contactar.

