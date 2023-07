'Camarada Ralph' se disculpa con La Habana por la agresión a un médico cubano en Kingstown

La Policía de Kingstown, capital de San Vicente y Granadinas, no ha encontrado a los tres responsables de apuñalar a Alfredo Batista Salgado, miembro de la brigada médica cubana en ese país, el pasado 1 de julio. El doctor de 53 años, herido en plena calle, fue sometido a una operación en la unidad de cuidados intensivos del hospital Milton Cato, donde aún convalece.

Por la amistad del Gobierno sanvicentino con el régimen de La Habana, la agresión ha hecho saltar las alarmas en las más altas esferas. El primer ministro Ralph Gonsalves –uno de los principales aliados de Miguel Díaz-Canel en el escenario caribeño– dijo sentirse "terrible" por el incidente con Batista.

El médico, nacido en Manzanillo, Granma, iba camino a su casa, ubicada en la calle McKies Hill, procedente de un evento en el parque Victoria, cuando fue atacado por tres individuos. Según un diario local, Batista –herido de gravedad en el abdomen con un cuchillo– "se desplomó" frente al edificio de las Prisiones de Su Majestad en White Chapel, donde fue descubierto "con los intestinos expuestos" y trasladado a emergencias.

Batista –herido de gravedad en el abdomen con un cuchillo– "se desplomó" frente al edificio de las Prisiones de Su Majestad en White Chapel

El "camarada Ralph" –como se le conoce al primer ministro por su proyección política marxista– compareció en la radio nacional y lamentó que un "doctor cubano" fuera tan "severamente herido" en su país. Gonsalves, que se desempeña también como ministro de Seguridad Nacional, dijo recibir reportes constantes de la Policía sobre el caso de Batista. Concluyó su intervención asegurando al régimen de La Habana que su país mostraba "una gran amabilidad" a los sanitarios cubanos y subrayó el carácter "particular" del incidente.

También se pronunciaron sobre la agresión el ministro de Salud sanvicentino, Jimmy Prince, y el secretario permanente de ese ministerio, Cuthbert Knights. Prince condenó el "brutal ataque", según los periódicos locales, y dijo sentirse "optimista" sobre su recuperación. Por su parte, los agentes de la Policía se han negado a hablar con la prensa.

Batista, que trabajaba como médico en el distrito de Marriqua –en el hospital Chateaubelair–, es especialista en primer grado de medicina general integral y en medicina física y rehabilitación. Ha participado en las brigadas médicas cubanas en Brasil, Venezuela y Sierra Leona, este último destino durante la pandemia de coronavirus.

Díaz-Canel, realizó en diciembre de 2022 una gira por tres países caribeños entre los que se encontraba San Vicente y Granadinas. Durante el viaje, visitó un centro médico que cuenta con profesionales cubanos. El Centro Médico y de Diagnóstico Moderno en Georgetown, inaugurado oficialmente el 2 de julio de 2018, se construyó con ayuda de Cuba y varios médicos cubanos forman parte de su personal.

En un acto de adhesión pública a Díaz-Canel durante su visita, el "camarada Ralph" exigió a Estados Unidos no interferir con la "misión humanitaria internacional de Cuba". "Hago esta súplica a mis hermanos y hermanas estadounidenses. Dejen a Cuba sola en su misión humanitaria internacionalista. Me atrevo a decir que desde los albores de la civilización no hay país en el mundo, ni pueblo, que haya sido tan abnegado como la Cuba revolucionaria", exclamó. "Solicitamos de vez en cuando la ayuda del Gobierno y el pueblo cubanos, y vienen a nosotros voluntariamente, y Estados Unidos debe detener esta mentira".

